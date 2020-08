No ens queda cap més remei que acceptar-ho. La garrotada va ser terrible però ja ens hi estem acostumant. Qui deia que no podíem tenir un final més cruel que el que vam tenir davant el Lugo, doncs evidentment s'equivocava. El futbol, com la vida, sempre et proporciona sorpreses, i aquesta temporada com no podia ser menys, també en tenia reservada una per al Girona. Ens queda l'orgull gironí i això no ho hauríem de perdre mai de vista. El Girona és com el meu gos, en Duc. Amb les cames fotudes però, quan cau, sempre s'aixeca. I aquest orgull gironí és majúscul i l'hem de mantenir sempre. Només així ho tornarem a intentar perquè els gironins som així. Després del període de lamentació ha de venir obligatòriament el d'aixecar-se i pensar ja en la temporada vinent per tornar-ho a intentar. Si Girona va ser tres vegades immortal, el nostre equip de futbol ha de ser igual. Deia Pablo Machín quan es va aconseguir pujar a Primera Divisió que li havien dit que el futbol li devia alguna cosa al Girona però no sabia on s'havia d'anar a cobrar aquest deute... i al final vam trobar la porta. A còpia d'insistir-hi, també és veritat. Doncs ara més que mai hem de mantenir aquest esperit positiu, pensar en què una altra vegada és possible i que no hem de defallir.