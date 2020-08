Per convicció em sento part integrant de l'Església Catòlica, «poble de Déu», d'acord amb l'esperit del Concili Vaticà II.

Amb sentiment de pertinença i coresponsabilitat, vull dir, ben alt, que m'ha entristit la Nota de la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) on demana respecte per la decisió del Rei emèrit de fugir del país i expressa el reconeixement per a la seva decisiva contribució a la democràcia i a la concòrdia entre els espanyols.

També manifesta la seva adhesió i agraïment a l'actual Rei pel fidel compliment dels principis constitucionals i la seva contribució a la convivència i bé comú de tots els espanyols. (Madrid 04/08/2020)

He dit que m'entristia, però m'he quedat curt. De fet, m'indigna! Em sembla que pretenguin edulcorar, amb paraules boniques, un escàndol de gran calat. Em pregunto: com queda la missió profètica que els és encomanada? Sento dir-ho, però, per a mi, l'han situat anys llum del projecte original cristià.

L'Evangeli ens recorda com Sant Joan Baptista fou decapitat pel monarca jueu Herodes perquè li cantava les quaranta per les seva vida faldillera i infidel. (Mc 6,14-29)

Dos mil anys més tard, un rei espanyol, és protagonista d'un escàndol d'infidelitat. Un fet comentat arreu del món, amb l'afegitó de suposats escàndols financers i fiscals.

Per informació de tothom (inclosos els bisbes), la premsa, la ràdio i la TV en van plenes. Que en la conducta inadequada i irresponsable de S.M. Joan Carles I, hi ha quelcom de veritat, deu ser cert, des del moment que el seu fill, S.M. Felip VI, l'ha deixat sense sou i l'ha apartat de la Casa Reial.

També trobo desencertats i desconnectats de la realitat els elogis que la CEE dirigeix a l'actual Cap d'Estat espanyol i Capità General dels Exèrcits. Uns elogis que, al meu entendre, no sintonitzen amb les denuncies del papa Francesc sobre la venda d'armaments.

El diumenge de Pasqua va enviar aquest missatge urbi et orbi: «Aquest no és el moment de continuar fabricant armes i traficant-hi, gastant grans quantitats de capital que s'haurien d'utilitzar per guarir persones i salvar vides...».

La Fundació Justícia i Pau, es pregunta:

Què es produeix a l'Espanya borbònica de Felip VI?

Ella mateixa ens ofereix la resposta. Tres empreses espanyoles (Airbus Military, Navantia i Indra) són entre les cent companyies mundials més grans del sector. Espanya ven armaments a dictadures que no respecten els drets humans, com l'Aràbia Saudita. Aquest règim per corrupció, està involucrat en el cas Corinna.

Tot plegat no és massa edificant i el senyors bisbes haurien de ser més curosos amb certs elogis. No us ho sembla?

Càritas, Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, i tants d'altres (molts i molts) que se senten «poble de Déu», practiquen i evidencien d'altre manera el propi carisma profètic. Com la monja, Sor Lucia Caram que ha reaccionat amb duresa a la fugida del monarca emèrit.

Transcric part de les declaracions publicades a Religión Digital (06.08.20) «La carta de l'emèrit hauria d'estar dirigida a tots els espanyols. Hauria de reconèixer que va ser un corrupte, faldiller i lladre. Que el seu regnat va estar ple de vicis i que el seu exemple és nefast. Acte seguit: tornar el robat...»-

Personalment no tinc cap dubte. M'adhereixo a la denuncia profètica de Sor Lucia Caram. Em fa sentir «poble de Déu, en marxa».

L'amable lector, com ho sent?