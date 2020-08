La república és l'estat natural de qualsevol governança. Escrita entre el 390-370 aC, Plató va deixar clar a La república que la virtut i la justícia són la base del bon govern. Tornar als clàssics sempre aclareix conceptes, perquè la història del pensament té certa tendència al bucle. Així que des de la Grècia antiga, el republicanisme és la forma de govern més democràtica.

El franquisme va ser efectiu unint el concepte sols a l'àmbit de l'esquerra. Un clixé que va funcionar fins a la fi dels anys d'aïllament, i que ara no disfruta de cap fonament, perquè Trump i Bolsonaro són republicans, i a França els republicans sempre han estat identificats amb la dreta laica. L'Espanya dels trenta va tenir també republicans de dretes, però el fanatisme de l'agrarisme més la influència catòlica i militar van impedir la consolidació d'un liberalisme il·lustrat.

El marc teòric no enganya. Després ve la pràctica, l'oportunitat política, en diuen. La pluralitat és pur debat fins al consens bàsic. I la marxa del Rei demèrit una oportunitat única. A l'ordenament natural cap persona ha de carregar amb les conductes lesives dels progenitors, tret d'aquells que hereten el càrrec perquè sí. Cert que les monarquies calvinistes van ser efectives en apartar els membres dinàstics més vírics.

En canvi, eixa concepció de culpa varia a les societats catòliques i resulta que l'única dinastia important beneïda pel Vaticà és l'espanyola. Bèlgica, Luxemburg, Mònaco i Liechtenstein també són monarquies catòliques, però amb menys influència social de l'Església.

Per canviar la forma d'estat a Espanya cal reformar la Constitució. I per això es necessita un consens molt ample a les Corts espanyoles impossible mentre estiga bloquejat pels dos partits majoritaris. Cert que segons es conega les ventures del Rei demèrit anirà pujant l'empatia republicana i els socialistes del segle XXI hauran d'anar a posicions més clares. Però la dreta espanyola, encara lluny dels seus suposats referents europeus, continua immobilista.

La república de Plató és un tractat de medicina política per aplicar als règims malalts de tirania del seu temps. El pitjor mal de les democràcies actuals és la corrupció i la falta de transparència, que sols derivar en mentida.

Per això a la veritat republicana li falta encara pedagogia, mai s'imposarà per via natural.