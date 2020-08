Oda a Lionel Messi

Josep Baella Isanta girona

Són molts anys fent-nos feliços a tots el catalans i als admiradors de la teva màgia. L'espectacle sempre per damunt del resultat ha aconseguit que l'esport del futbol hagi mutat, i que el resultat sigui conseqüència de l'art i de la qualitat futbolística.

Entenc que per motius diferents ens vulguis deixar. La vida és limitada, i com a persona ets molt jove, i tens tot el temps del món per créixer i continuar sent un referent per a la joventut que també t'admira. Esportivament et queden uns anys per continuar meravellant-nos amb el teu art.

És una pena que amb els anys que portes a Catalunya, la cultura a través de la llengua no hagi arrelat prou forta, i ho entenc. La pressió espanyola és brutal. De vegades ens agradaria veure les notícies en francès o fugir buscant la llibertat. Malgrat tot, sempre et recordarem amb molta estima. Un desig: «Busca un equip en països socialment avançats, impregnat de la seva cultura, aprèn la seva llengua, creix com a persona, i la teva màgia seguirà enlluernant per molts anys. Adeu-siau Leo».



Solidaritat en temps de pandèmia

Anna Riera i Picó girona

Com a jove voluntària em dirigeixo a tots els ciutadans del bonic territori gironí per posar de manifest la necessitat de fer arribar tot l'imprescindible per als més petits de la casa, els infants de 0 a 12 anys. La dinamització del voluntariat «Sigues Tu El Rei» que s'encarrega de recollir, netejar, classificar, embolicar i repartir joguines la nit de Reis entre les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís de Girona m'ha fet adonar de la propagació de les desigualtats al llarg del temps i no pas de la reducció d'aquestes. A més, m'ha fet comprendre que, encara que tots siguem diferents, tots tenim les mateixes necessitats bàsiques.

La pandèmia i el confinament ens han deixat a tots moralment tocats i les desigualtats s'han accentuat de manera clara. És per això que aquest any la solidaritat és més requerida que mai. Des d'aquest escrit faig una crida a tothom que pugui fer-nos arribar donacions noves o de segona mà a fi que cap infant es quedi sense regals. Recollim jocs, peluixos, pilotes, bicicletes, cotxets però sobretot material escolar (llibretes, material d'escriptura, motxilles...) i llibres. Els llibres permeten als més petits evadir-se d'una realitat complicada econòmicament que, per extensió, sol acabar sent també una rea­litat complicada socialment i el material escolar és indispensable perquè tots els infants tinguin els mateixos drets d'aprenentatge. L'escolarització és un dret, no pas un privilegi.

Per més informació ens podeu trobar al Facebook o a l'Instagram amb el nom de Sigues Tu El Rei.

Eternament agraïts.



Bons samaritans

Tomasa Martínez Morcillo Llagostera

Hi ha dies que les notícies ens satisfan veient que algunes persones fan coses en benefici de la comunitat. Vols creure que en tot el seu tarannà actuaran de la mateixa manera.

Un fatídic 12 de juny de l'any 2019 vam decidir amb el meu marit anar a dinar de restaurant, on altres vegades ens hem sentit ben rebuts. En el moment d'entrar, per manca d'il·luminació i en un petit escaló que no vaig poder veure, vaig ensopegar amb la conseqüència del canell de la mà dreta trencat, amb els perjudicis de no poder realitzar una vida normal i amb seqüeles actualment. L'assegurança de la propietat va respondre que el graó ja estava així, que haver anat amb compte. En cap moment em van oferir la seva ajuda.

La propera vegada miraré d'anar a dinar a un restaurant on el client rebi una atenció més humana.

Per sort, encara hi ha molts llocs.