Incompetència prepotent

L'epidèmia de la COVID-19 ha canviat moltes coses en la nostra societat, però entre aquestes no hi ha la prepotència genètica de l'administració, que, juntament amb una no menys genètica capacitat per a la incompetència, produeixen fruits amargs per al ciutadà. Cap coronavirus, cap bacteri, cap tsunami, cap plaga d'Egipte, cap cavalcada de les valquíries i els genets de l'Apocalipsi plegats, cap Harmagedon, no és capaç de modificar aquesta realitat pètria que es remunta al principi dels temps. Mentre els expulsava del Paradís, l'àngel va dir a Adam i Eva: «Patireu el flagell dels buròcrates».

Convé evitar la confusió entre la burocràcia i el poder polític. La primera és permanent i essencial, mentre que el segon és contingent, accidental, variable. Ens ho explica el darrer capítol de Joc de trons: els reis van i venen, però n'hi ha un que no era rei i manava, i que continua manant l'endemà que tot es capgiri. En els estats moderns democràtics occidentals la burocràcia és la clau de volta de l'estabilitat del sistema, que garanteix la continuïtat dels seus fonaments encara que els laboristes succeeixin els conservadors i aquests els radicals, els nacionalistes o els ecologistes. El més trencador dels ministres que arriba al càrrec disposat a canviar-ho tot i fer que «les coses funcionin d'una vegada» triga ben pocs dies a ser abduït per la mentalitat del sistema.

Vegin, com un exemple entre molts d'altres, el que està passant amb els pagaments de l'Estat als treballadors afectats pels ERTOs de la covid. El servei oficial corresponent, el SEPE, ha demostrat una capacitat desconcertant i exasperant de lentitud a l'hora de pagar, i milers de persones s'han hagut d'espavilar durant mesos perquè no rebien cap euro ni de l'empresa ni de la prestació endarrerida. Entremig, a alguns dels que han cobrat es veu que els han ingressat diners de massa, i ara els els reclamen amb l'advertiment que si no els tornen abans d'un mes els aplicaran un recàrrec. I quin recàrrec cobraran els perjudicats pel retard de les prestacions? Cap ni un. Incompetència i prepotència. Burocràcia.