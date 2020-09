Un juliol desastrós

Les dades del sector hoteler publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponents al mes de juliol són per posar els pels de punta a la gent de Lloret de Mar que viu del monocultiu turístic.

Anem a engrunar els números desastrosos que han registrat els establiments hotelers per culpa de la covid-19, associat a un obsolet model de turisme de masses.

En primer lloc, el descens de viatgers de juliol, en comparació al mateix mes del 2019, ha estat -10.062 (un -27,29%) de residents a Espanya i -114.484 (-82,26%) d'estrangers. En còmput global, és un descens de 124.546 viatgers (un 70,75%).

En segon lloc, les pernoctacions han sofert una forta davallada respecte a l'any 2019 amb -61.548 (-51,71%) d'espanyols i -700.163 (un -85,91%) d'estrangers. El càlcul total suposa 761.711 nits menys (un -85,55%).

Però les desgràcies d'aquest sector, colpejat per la crisi sanitària, no acaben aquí perquè només 48 establiments hotelers van estar oberts durant el mes de juliol quan l'any passat n'eren 114. Significa que 66 negocis d'hostaleria (un 57,89%) van romandre tancats.

En altres paraules, de les 15.131 habitacions i de les 32.220 places del mes de juliol de 2019, enguany, menys de la meitat estaven a l'abast dels potencials visitants: 6.897 habitacions (un 45,48%) i 15.518 places (un 48,16%).

La repercussió d'aquestes dades en la reducció dels llocs de treball de l'hostaleria és motiu d'angoixa per a les famílies afectades. De fet, el juliol hi havia 1.068 ocupats quan l'any passat eren 3.648. Són 2.563 empleats menys (un 70,26%).

I encara sort que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) han pal·liat, en part, la situació dels treballadors de les empreses que no s'han atrevit a obrir les portes.

I és que ni a preu de parrac s'ha remuntat i els esforços s'han estavellat contra les fronteres tancades i els rebrots dels contagis.

Pel que fa als indicadors de rendibilitat no estan disponibles els de Lloret, però si de Catalunya. La taxa de variació interanual de la tarifa mitjana diària (ADR) durant el mes de juliol era inferior en un -22,04%, i l'ingrés per habitació (RevPar) era inferior en un -64,94%. Si el decalatge en relació amb Lloret es mou entorn a un 23,08% en ADR i un 31,03% en RevPar, aleshores, es podria concloure que l'ADR de Lloret és un 27,13% inferior i el RevPar és el 85,09% inferior al juliol de 2019, en taxes interanuals.

Són percentatges que es traduiran en pèrdues considerables en l'activitat hotelera, ja de per si castigada per la manca de competitivitat.

Tot plegat augura un mes d'agost tenebrós, amb una probabilitat alta que l'estiu sigui una catàstrofe per l'hostaleria.

També per altres sectors econòmics, però no és cap consol.