Així no acabarem mai

Dolors Cassany i Riera Girona

Visc a Girona i des de fa 3 anys treballo a Salt. Després de 2 mesos sense poder anar a treballar per causa de la pandèmia i a fi de seguir les indicacions i consells del Departament de Salut i del meu ajuntament, des del mes de maig he anat a treballar cada dia caminant, un llarg passeig dues vegades al dia.

Aquest matí he pensat que, ja que l'Ajuntament de Girona fa dies que insisteix en com cuida de bé les mesures de seguretat, havia arribat el moment de tornar a agafar l'L3. He carregat la TMG i he agafat el transport públic.

Quina sorpresa tan desagradable quan m'he trobat dins un bus ple de persones, sense cap distància de seguretat entre la gent i molta sense mascareta.

Serà que hi ha gent interessada en tot això?

TMG i Ajuntament de Girona, a qui voleu enganyar? Us heu llegit les mesures de seguretat? Jo crec que no. Així no acabarem mai!



Curset de primers auxilis obligatori

Lola Arpa Vilallonga peratallada

Dies enrere una meva neta menjant un tall de llonganissa se m'ofegava... afortunadament el meu instint em va fer posar-li el dit fins al fons de la gola, i ho vaig solucionar... No tinc paraules per explicar la gran angoixa que vaig passar durant aquells llargs instants.

Fa poc vaig sentir per les notícies d'un altre infant que va estar a punt de morir ofegat amb una crispeta però va tenir la gran sort que algú li va saber aplicar la maniobra de Heimlich i el nen es va salvar. Quan passes un mal moment d'aquests i no ets capaç de reaccionar t'adones de la gran importància d'haver fet un curset de primers auxilis.

És més, seria primordial que per a la mainada, ja en els cursos de bàsica, aquest fos un tema obligatori: fer un curset de primers auxilis. Allò que ningú mai t'ha ensenyat, ells no ho oblidaran, i en qualsevol moment poden salvar una vida.



Agraïment al Mutuam de Girona

Núria Masllorens Bou girona

D'aquí dos mesos la meva mare complirà 101 anys i ha superat el coronavirus. Només quatre ratlles per agrair a totes les persones del Mutuam de Girona la seva disposició per ajudar la gent gran en aquesta terrible pandèmia, especialment al doctor Osorio, que en tot moment ha respost a les meves trucades per informar-me de l'evolució de la meva mare.

Per sort tenim uns professionals que es juguen la vida per ajudar a tothom sense distincions, es tingui l'edat que es tingui. Moltes gràcies.



Al Girona FC

Manuel Arévalo de la Torre girona

Vagi per davant que sento haver de fer-ho aquí i així, però és l'única manera d'arribar a l'alta direcció del Girona FC.

Als senyors del nou consell d'Administració, president, CEO o cap de l'àrea que correspongui, un cop hagin aterrat, haurien de fer-s'ho mirar, com diem aquí, per tal de corregir els hàbits d'aquests càrrecs menors, amb noms altisonants (memberships o manager ticketing) de les seccions administratives de proximitat, la que està al servei i atenció al públic, ja que em sembla que, creient-se caps, fan i desfan al seu gust i voluntat, a la babalà, sense pensar els fets, sense reflexió i molt menys les conseqüències i el que és pitjor, amb un aire de supremacisme que traspua certa conya, menyspreu i menysteniment. Aquí estan les seves gestions, el paper ho suporta tot.

És possible que no li hagin arribat cap dels catorze (14) correus electrònics que he enviat, si bé anaven dirigits a l'entitat, els demanava als receptors que els hi fessin arribar, així com sengles escrits confidencials en PDF, enviats igualment per ce, aquests sí dirigits al càrrec de president i gerent CEO, correus en què advertia la manca de data per a una determinada gestió en el dossier calendari per realitzar certs tràmits de cara a la temporada que ve, després de diversos intents insistint i fins i tot publicant nota a aquest Diari de Girona. A la fi fixen data, però el meu goig en un pou, i com a colofó ??a la conya, no pot ser més desastrosa, a més de sibil·lina, la comunicació que realitzen i insereixen a la pàgina web del Girona FC, que a més de fer-ho malament, s'equivoquen.

Interessin els c.e. i si no estic a disposició, si us plau prèvia identificació. Atentament.