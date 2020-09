Felicitació a Ana Belén Martínez

Mariano SAnchez GonzAlez TOSSA DE MAR

Des d'aquestes pàgines vull felicitar la Sra. Ana Belén Martínez Segura pel seu nomenament com la número dos de la Policia Local de Girona. És una bona persona i segur que complirà els seus deures com a segon cap de la policia. La conec des que era molt jo­ve com esportista i ja apuntava les seves responsabilitats. És una persona digna, treballadora, responsable i molt amable. Felicitats, Ana. Enhorabona als caps de la Policia Local de Girona pel teu nomenament.



Drets humans a les residències

Iris Lleal Vilablareix

A l'atenció del Sr. Salvador Campasol Torra, director operatiu del Sector Sanitari Girona Sud:

Li envio un mail, després dels infructuosos intents de contactar amb vostè per telèfon.

No em vull estendre, per tant, aniré al gra. Tenim la mare en una residència a Banyoles, El Mirador.

Residència neta de covid des de sempre, amb cap cas. Residència àmplia, amb pocs usuaris, amb uns jardins immensos on trobar-nos amb els nostres familiars. Però està tancada a pany i clau des de fa molt de temps, altre cop. Mesures de distanciament, mascaretes, pantalles al mig, tot s'ha fet correctament. I no podem entrar. Desesperant! Els nostres pares s'estan morint de tristesa. Els treballadors entren i surten i nosaltres no podem ni veurel's de lluny. El director desitjant que puguem entrar a consolar i veure els nostres que estan marxant sols, perduts i sense entendre el que està passant.

No parlem d'una residència vermella, ni amb casos, ni petita i sense espais... Per l'amor de Déu!

Mourem cel i terra per defensar els drets de les persones que estan en unes presons sense sentit.

«Nova normalitat als bars, als carrers, als trens, a les escoles»... i als centres on més cura tenen? Inhumà!

Demanem la revisió immediata dels protocols, i personalitzar!

Moltes gràcies.



Acabament d'un agost ben galdós

Lluís Torner i Callicó Girona

Som al darrer dia d'aquest agost que, com diu el títol, ens ha sigut ben maldestre, no tant pels dies d'excessiva calor –que cada vegada va en augment– sinó pels malastrucs trasbals que ens ha comportat. El desencadenant, ha sigut la maleïda covid-19, que n'ha estat el detonant. Tot i que semblava que amb la calor ens deixaria un xic més tranquils, ens ha fet la punyeta, amb el seus diversos rebrots, no deixant de perjudicar-nos, en molts sentits, sumats al més important de tots, com és la salut, seguit del social i l'econòmic.

L'agost sempre ha sigut un mes vacacional, per excel·lència, ho diu la dita: «A l'estiu tota cuca viu». Actualment, era un més procliu a viatjar, els d'allà cap aquí i viceversa, en un anar i venir, que a part de joia, donava vida i treball a molta gent. Ben al revés, començant per la minva en el trànsit de viatgers i turistes, que ha donat maldecaps, preocupacions i atur que s'han afegint als que ja hi havia, des de l'inici de la pandèmia, arran del confinament.

No tan sols ens ha mantingut l'estat d'angúnia, tant en l'aspecte personal, com el de la salut i l'econòmic, sinó que a més, en tenir a tocar l'inici del curs escolar, ens l'ha augmentat, ja que, per més bé que es vulgui fer –que és el desig de tothom, començant per les famílies i el professorat– es presenta molt complicat.

Les i els que ja som grans intentem d'assumir el risc pel que ens pertoca a nosaltres; però ho lamentem, d'allò més, pels que ens venen al darrere. Per això la nostramajor esperança està posada en què s'acabi aquest malson com més aviat millor, i que la pretesa «nova normalitat» esdevingui plena de millores per a tothom. És el nostre parer.



Gràcies, Jordi!

Aida Dalmau Gasull. Comunitat educativa La Branca d'Albons Albons

Jordi,

Des que vares arribar fins al teu últim adeu ens has encomanat a petits i grans la teva vitalitat, energia i alegria. Hem tingut l'oportunitat de conèixer-te i gaudir amb tu del teu positivisme, de les teves abraçades regalades i de la teva mirada tendra i feliç amb què tot t'ho miraves. Són incomptables les col·laboracions i aportacions que has fet a l'escola La Branca. Gràcies per tot i molt més!

La teva absència ens farà mal però al teu costat hem après a veure la mort com una etapa més de la vida que es pot afrontar amb un dolç i lluminós somriure.

Vola alt i segueix festejant el pas de la vida. Nosaltres, des d'aquí, et trobarem molt a faltar.

Fins sempre!