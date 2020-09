Això de l'edat és un engany. D'una banda, el món et diu que t'has de comportar d'una determinada manera, que has d'assumir una sèrie de responsabilitats (algunes de bon grat, te les fas teves; d'altres no encertes mai a entendre el perquè) i que has de deixar enrere un bon grapat de costums i actituds per això que col·lectivament s'anomena «maduresa». Als dies els falten hores, prenen una velocitat incalculable. Inverteixes una part considerable del teu temps a resoldre conflictes que tu no has provocat, però ho fas perquè et pertoca, ets gran, és el que has de fer. Sovint jugues en un tauler que tu no has dissenyat seguint unes normes amb les quals no estàs d'acord. Però ho fas, perquè així són les coses, és la manera, el camí. D'altra banda, per dins et sents que no has evolucionat tant, que hi palpita el nen que eres, que clames per no ser qui volen que siguis. El calendari et marca uns números que no et sents com a propis, perquè ja fa temps que l'edat només et sembla un estat d'ànim. Un imperatiu assumit, un context sense conseqüències. No ets el número, ets malgrat el número. Vius en una paradoxa, perquè els anys t'han tornat més despreocupat, t'és absolutament igual el que pensin els altres, però és justament el seu pas inexorable el que t'ha tornat tan coherent amb tu mateix. Potser és perquè ja no sumes els propis, sinó els del teu fill, i per això rius amb ell quan et recorda que t'estàs cascant, per més que sigui més adolescent que ell en tantíssimes coses. Arriba el dia assenyalat, el del canvi de xifra, i t'endinses en una contradicció. No et fot fer anys, fins i tot t'agrada, però t'inquieta que aquell individu, el que es resisteix a créixer, es mantingui inalterable. L'únic que realment has après, al final, és a acceptar el que ets i deixar de simular que podries ser un altre, Total, a aquestes altures ja no canviaràs. Matisaràs algunes coses, n'aprendràs de noves, però no canviaràs. I tampoc no cal, perquè per sobreviure a aquest viatge tan imprevisible, desigual i profundament estrany ja va bé estar una mica còmode amb les teves ximpleries. Una dels avantatges de passar-se mitja vida desconfiant de les expectatives és que arriba el dia que et sents afortunat de no sentir-te especialment decebut pels esdeveniments. No soc el que havia somiat ser, però tant li fot: podria haver estat molt, molt pitjor. Avui en faig 44 i, un any més, m'alegro de poder-ho escriure.