No podrem gaudir de la festa del turisme

Després de setze edicions de gran èxit ininterromput, aquest any no podrem gaudir de la que ja és la tradicional festa del Dia Mundial del Turisme gironí, que any rere any es venia celebrant, amb gran èxit de concurrència, al Castell de Biart de Masarac (Alt Empordà) organitzada per la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines que presideix l'Antoni Escudero. Ateses les greus circumstàncies sanitàries que pateix el país, la junta directiva de l'entitat, amb molt bon criteri, ha decidit no celebrar la festa aquest any i ha enviat a tots els més de quatre-cents convidats habituals a la trobada una circular on textualment diu «degut a la situació extraordinària ocasionada per la covid-19, ens veiem obligats a anular la celebració de la nostra festa anual». Ha estat una vertadera llàstima que les esmentades circumstàncies hagin obligat Escudero i els seus companys de junta, sens dubte a contracor, a prendre aquesta indefugible determinació, perquè la festa anual del Castell de Biart cada any ha constituït una sobreplena i entranyable trobada de germanor de la major part dels professionals, col·laboradors i proveïdors de la gran família gironina del sector turístic.

Però no serà únicament la trobada amb vells i estimats col·legues i coneguts el que es perdran aquest any els habituals a tal esdeveniment, tampoc podran gaudir del que sempre resultava ser el plat fort, també el més apetitós i esperat del menú de la festa: el discurs del president. Si bé és cert que s'estalviaran haver d'empassar-se els tediosos discursos, que semblaven inacabables, dels polítics de torn que, com sempre, parlaven molt per no dir res amprant els tòpics de sempre –amb les habituals i honroses excepcions dels diferents batlles de Masarac que sempre han parlat molt bé i, a més a més, fent els seus discursos ben curts, igual que el vescomte de Biart– i no com els polítics professionals les intervencions dels quals semblaven pensades per fer adormir les ovelles. Però el justificadament esperat discurs de l'Escudero, que aquest any ningú podrà escoltar, almenys a Masarac, serà, sens dubte, el que més es trobarà a faltar perquè dels discursos a què ens té acostumats el president s'aprofita tot. I és que amb el seu llenguatge ben planer Escudero sempre ha cantat les veritats del barquer als polítics presents per alt nivell que ostentessin i per molt a prop del faristol que estiguessin situats. Vertaderament resulta interessant veure la cara de jugadors de pòquer que tots ells posen mentre Escudero va desgranant la seva intervenció.

Malauradament aquest any no podrem gaudir d'aquest plaer quasi morbós que causa escoltar Escudero en viu i en directe. Esperem que la pròxima temporada el temporal sanitari que estem patint hagi finalitzat, que la situació torni a la normalitat i ressusciti la festa a Masarac amb el seu esplendor de sempre, senyal que la maquinària turística torna a funcionar. Si no és així malament rai, molt malament veig el futur del sector turístic gironí. El veig tan malament que dubto que si es repeteix una temporada tan catastròfica com la que estem passant ja pràcticament acabada, si el govern de l'Estat no hi aboca el cove i rescata les empreses del sector turístic, tal com va fer amb sectors fonamentals per a l'economia del país com la banca i l'automoció, per posar dos exemples, molt em temo que moltes de les nostres petites i mitjanes empreses d'hostaleria, que també són sector estratègic ja que el turisme representa entre el dotze i el catorze per cent del PIB català, tenen els dies comptats. I, compte!, si el sector turístic se'n va en orris, per simpatia n'arrossegaria molts d'altres.