Si això no és una crisi de règim...

Aquests dies ha tornat a la palestra el cas anomenat Kitchen. El jutge ha obert el sumari i a grans trets ja ho sabíem tot. L'operació Catalunya la va dissenyar el ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, juntament amb el director de la Policia Ignacio Cosidó. Es va crear una xarxa de 40 homes sota la supervisió d' Eugenio Pino, director adjunt operatiu (DAO). L'inici de l'operatiu de l'anomenada operació Catalunya es pot situar el 2012. Els famosos enregistraments de Jorge Fernández Díaz amb Daniel de Alfonso, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, són de 2014 i van ser conegudes el 2016. De Alfonso va obtenir el càrrec a proposta de Josep Antoni Duran Lleida amb els vots a favor de CiU, PSC, PP i Cs. Uns cracs. Va tenir 111 vots, el 82,2% del suport parlamentari. Aquesta oficina va ser creada per impedir el frau, no per provocar-lo. Arriba el Govern de Rajoy el 2011 i col·loca el CNI en mans de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Nomenen Ignacio Ulloa secretari d'Estat d'Interior, qui poc després dimiteix en no voler aguantar el que allí es feia. Què veuria allí? El director de la Policia, Ignacio Cosidó, era dels que acusaven el PSOE de guanyar les eleccions gràcies a l'11-M de 2004 i el que controlava el Tribunal Suprem « por detrás». Depura la cúpula de la Policia (els pròxims al PSOE i els que s'han dedicat a investigar la corrupció del PP). Cau Juan Antonio González, responsable de la Policia Judicial que investigava Jaume Matas i Francisco Camps, i cau també el comissari general Enrique Rodríguez Ulla per investigar l'àtic d' Ignacio González. Tots aquells que parlen de la independència judicial que prenguin nota.

Tothom a Catalunya es va alarmar però no va haver-hi dimissions, ni cessaments, ni jutges, ni fiscals que actuessin. El TS no admet la querella contra Jorge Fernández Díaz, ja que considera que les reunions entre Fernández i De Alfonso eren normals « dentro del marco de colaboración entre instituciones». Al·lucinant. Una vergonya. La interlocutòria està signada per Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta (com a ponent), Miguel Colmenero i Ana María Ferrer. Mhhhhhh!

Ara coneixem les interioritats perquè tots ells, molt covards, s'acusen uns als altres. La trama estava formada per «Cospedín-Andy», el policia Andrés Gómez Gordo, assessor de María Dolores de Cospedal, «cocinero K-2» Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas que l'espiava cobrant de l'Estat en diner negre, «pequeñita» Soraya Saéz de Santamaría, «Polla» Ignacio López del Hierro, marit de María Dolores de Cospedal, «Gordo-Big-Talla» comissari García-Castaño i, com a cap de tota aquesta trama criminal «Barbas», Mariano Rajoy Brey. I el cap actual del PP Pablo Casado diu que ell només era diputat per Ávila. El règim del 78 caurà no pels encerts dels impugnadors, sinó per una manicomial actuació dels seus protagonistes i dels seus successors.