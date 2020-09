Li fa mal a l'albir

Madrid té molts contagis de covid i bastantes causes. És la major concentració humana de la península, una postil·la urbana on tenen seu central les oportunitats, es domicilien les ambicions, lloguen habitació les expectatives, viatgen en metro els esforços i, a l'hora foscant, prenen alguna cosa a la terrassa les il·lusions, sense guardar distància. Joves de tot origen, amb les cames inquietes i tot asseguts, mouen aquesta dinamo.

Aquesta energia i concentració ingovernables afavoreixen un virus davant el qual s'aconsella estar quiet, callat i sol. Aquesta energia i concentració ingovernables estan sota el comandament d' Isabel Díaz Ayuso, que acaba d'anunciar al començament de curs unes «mesures especials» que regeixen des de fa mig estiu a regions més sanes. (Prohibir els toros, els balls en els casaments i els grups de més de 10 persones i distanciar metre i mig les taules dels bars). La presidenta de Madrid va lamentar limitar la llibertat perquè va contra els seus principis.

Les restriccions són una llauna, però –en l'excepció de la pandèmia– les promou la llibertat i on fan mal és en l'albir. Per ser ràpids: l'albir és la voluntat quan no està governada per la raó, sinó per la gana o el caprici. La llibertat, que ens fa persones, modera l'albir, que ens agermana amb el senglar. El lliure albir és la potestat d'obrar per reflexió i elecció. Les limitacions ens fan mal a l'albir i les prenem i acceptem per la llibertat, també amb la llibertat de qüestionar-les i rebutjar-les. La llibertat és una cadena per a l'albir que ens amarra també pel cap de la responsabilitat.

Hi ha ultraliberals que confonen la llibertat amb l'albir. Si no és el cas d'Ayuso, ho retiro perquè si l'ofèn que li diguin el que passa –que té el 30% dels nous contagis de la covid d'Espanya– no vull pensar com es posarà si li assenyalen alguna cosa que no succeeix. Ella sosté que destaquen els contagis de Madrid perquè ella és del PP, deixant el PP en evidència. Trucs. A Ayuso, com a tots, el que no li agrada és que li tussin. I menys ara.