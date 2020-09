Un grup de professionals del món de la policia o, per dir-ho amb més propietat, de la seguretat, han començat a recollir signatures per a una carta que volen adreçar a l'alcaldessa de Girona en la qual li demanen que dugui al ple de l'Ajuntament l'acord de donar el nom de Jaume Curbet i Hereu a la placeta que es forma davant l'entrada de la seu de la Policia Municipal de la nostra ciutat al bell mig del carrer de Bernat Bacià.

Els promotors confien que la petició comptarà, entre d'altres, amb les firmes dels exalcaldes de la ciutat, dels exregidors i exregidora de seguretat ciutadana, dels caps i excaps de la PM, tant de l'Ajuntament de Girona com d'altres amb els quals Curbet també va col·laborar, així com dels diversos consellers d'Interior del Govern de la Generalitat, a més dels secretaris i directors de la que fou l'Escola de Policia de Catalunya de Mollet del Vallès (avui Institut de Seguretat Pública de Catalunya), de la qual en Jaume va ser-ne professor i en la creació de la qual, l'any 1985, la seva empenta i la seva visió de futur van ser determinants.

Els mèrits per a una distinció com aquesta a qui va ser també regidor i tinent d'alcalde de Govern Local del primer ajuntament democràtic de la nostra ciutat són abundants i coneguts per tots aquells i aquelles que d'alguna o altra manera també hem estat vinculats al món de la seguretat, ja sigui des de responsabilitats polítiques o tècniques, tant en l'àmbit municipal com en l'autonòmic o l'estatal. La carta que acompanya la petició fa un detall precís dels mèrits que la justifiquen. Mèrits que, d'altra banda, són ben coneguts per la majoria de gironines i gironins. De manera resumida, em permeto reprodruir-ne alguns paràgrafs rellevants:

«(...) va mostrar interès i sensibilitat per adaptar la Policia Municipal de Girona al nou règim democràtic, impulsant la creació de l'Escola de la Policia Municipal, que va formar les noves promocions (...) de la ciutat i també d'altres ajuntaments de les comarques gironines, així com la construcció d'un edifici propi que acollís el nou servei de policia, al carrer de Bacià.

Aquestes mesures de professionalització policial van servir d'exemple per a altres corporacions municipals catalanes i d'altres, com Vitòria, on va dirigir l'elaboració del Pla Estratègic de la seva Policia Municipal.

La seva contribució (...) al món de la seguretat, en tots els seus vessants, és evident. Des de l'elaboració de la sèrie de llibres sobre la policia que a principis dels anys vuitanta va editar el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, fins al darrer publicat el 2011, el mateix any en què ens deixava prematurament.

(...) va treballar per a governs d'altres comunitats, per universitats, va dirigir programes de l'ONU, de la Universitat Oberta de Catalunya, pel COOB'92 (...). La seva contribució al món de la seguretat, local i global és innegable. (...)»

Com es veu, doncs, un currículum que, sense ser exhaustiu, demostra a bastament que els mèrits d'en Jaume per a aquesta distinció són fora de dubte. Els gironins, a més, ho sabem de primera mà i encara n'hi podríem afegir algun altre perquè vam ser testimonis dels seus esforços per ajudar a convertir aquesta ciutat en una ciutat més segura, més participativa i, sobretot, més ben governada. Tot plegat em du a pensar que no hi haurà obstacles ni oposició, política o tècnica, per a l'atorgament d'aquest nom i d'aquest emplaçament a qui, de manera honesta i intel·ligent, va contribuir de manera important al benestar dels seus conciutadans. De ben segur que serà un acord que satisfarà el sentir general d'una ciutat conscient de la vàlua del personatge i agraïda per tota la feina que en temes de seguretat i de bon govern va dur a terme en la seva massa curta però fructífera vida.