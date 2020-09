Aquest era el títol de l'article del periodista Jesús Bastante, especialista en informació religiosa, en resposta a un altre article de José Francisco Serrano titulat, «Catocomunistes».

Bastante recordava en el seu article els bisbes que sortien al carrer en manifestacions al costat de grups ultracatòlics, com els qui han qualificat de profanació el trasllat de les restes mortals de Franco. Com escrivia Jesús Bastante, aquelles manifestacions que es convocaven fa uns anys a favor de «l'autèntica família catòlica», tenia molt de «creuada» i molt poc de «Sagrada Família de Natzaret». Els grups ultraortodoxos que recolzaven una part de l'episcopat espanyol se servien de l'Església per imposar els seus postulats, fortament immobilistes. Per això, com deia Bastante en el seu article, hui «Jesús estaria més a prop dels suposats «catocomunistes» que d'aquests «feixistòlics»».

Al llarg de la història nombrosos grups han utilitzat l'Església per defensar els seus arguments, començant pel franquisme. Així ho hem vist recentment en la manipulació que han fet del cristianisme un bon nombre de dirigents polítics ultres com Trump, Bolsonaro, Salvini o Abascal, que utilitzen la religió al servei dels seus interessos perversos i inconfessables, amb polítiques migratòries xenòfobes i racistes. Per això durant la Transició, el cardenal Tarancón, amb un gran encert, desautoritzà un moviment polític que tenia per objectiu formar un partit confessional. I és que quan la política utilitza l'Església, és aquesta precisament que queda presonera dels qui en teoria volen defensar la religió.

Aquesta utilització de la religió l'hem vist amb l'actuació d'alguns jutges, que amb motiu de la Covid-19 s'han convertit en «guardians» de la tradició i dels valors cristians, com una magistrada que argumentava que el confinament tancava esglésies. La Sra. Laura Alabau, titular del jutjat del contenciós administratiu número 3 de València, que en el seu blog «Hombre y mujer los creó», es defineix com a «magistrada, mare i catòlica talibana», va anul·lar el confinament d'un poble valencià, perquè deia que aquesta mesura de la Generalitat «tancava esglésies, prohibint el culte religiós i impedint l'administració dels sagraments».

El més greu és que alguns magistrats (i polítics) que utilitzen l'Església no s'han llegit els Evangelis, ja que Jesús donava més importància a la salut que al culte. Jesús estava més preocupat per les persones i per la seva dignitat, que pel temple i la sinagoga. Jesús, que el trobem lluny dels palaus d' Herodes o de Pilat, recorria els camins de Palestina, tot mirant els altres amb estimació i tocant amb afecte els malalts. Pel contrari, molt poques vegades els enviava a presentar-se als sacerdots, com en el cas dels deu leprosos (Lc 17:11-19).

Els magistrats no han entès que Jesús prioritzà la salut dels malalts per davant del culte i que el dissabte és per a l'home i no l'home per al dissabte. I que la salut és més important que el temple.