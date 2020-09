Us vacunarà el doctor Trump

La primera pregunta és tan senzilla que gairebé n'excusarem la resposta:

– Està vostè disposat a vacunar-se tan aviat com hi hagi un fàrmac amb certes garanties de protegir-lo del coronavirus?

Massa fàcil. En efecte, ara ve la part complicada, desconnecti uns segons el mòbil perquè reclamo la seva atenció indivisa:

– I si la vacuna en qüestió està avalada únicament per Donald Trump, enmig de les reticències dels Demòcrates?

L'entusiasme vacunador s'esquerda, però no estem plantejant un cas teòric. En el seu discurs davant la Convenció Republicana des de la Casa Blanca, el president de la nació indispensable va prometre una vacuna a finals d'any, o potser abans. És una punxada inesperada, perquè Trump era un batallador antivacunes, a les quals ha acusat en repetides ocasions de generar «una epidèmia d'autisme en la infància». Atès que res ens pot sorprendre en el rei de la política escombraria, l'escàndol sorgeix quan els candidats demòcrates a enderrocar-lo mostren les seves reticències a la vacunació accelerada. La futura vicepresidenta Kamala Harris, perquè Joe Biden està embalsamat, insisteix que «no confiaré en Donald Trump, necessitaré una altra font fiable sobre l'eficàcia de la vacuna».

Sé que li segueix donant voltes a la segona pregunta, ara que el president dels Estats Units acusa els Demòcrates de «difondre una retòrica irresponsable antivacunes». Per introduir unes gotes d'erudició, la situació recorda el retard en l'alliberament dels ostatges a l'ambaixada nord-americana de Teheran el 1980, posposada per fer mal a Carter fins que Reagan va guanyar les eleccions. I si no ho veu prou clar en saber que el vacunarà el Doctor Trump, tenim altres metges de guàrdia. Els doctors Putin i Xi Jinping estaran encantats de subministrar-li unes dosis.