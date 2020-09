El poder que apuntala Puigdemont

Una de les preguntes més esteses entre els ciutadans mínimament interessats en política –que són molts encara que a vegades no ho sembli– és com se sustenta la Casa de la República. De fet, ningú pregunta per la casa en si, ja que poca gent sap o recorda que es diu així, sinó que en realitat es qüestionen sobre en Carles Puigdemont. De què viu l'expresident? D'on surten els diners? Aquest és un misteri tant o més gran que el de la santíssima trinitat. No hi ha cap resposta i sí moltes sospites i no crec que mai s'arribi a saber del tot la veritat. El que sí se sap és que li serà difícil mantenir-se tal com ho fa ara si algun dia el conglomerat del qual s'ha rodejat perd el poder. Només així es pot entendre que l'antic alcalde de Girona s'hagi permès el luxe de prescindir del PDeCAT, malgrat que una part de l'actiu polític en unes eleccions està en mans dels successors de l'ADN de l'antiga Convergència. Però l'expresident té massa enemics en el Partit Demòcrata, encara que aquests siguin o semblin febles. Puigdemont necessita aglutinar tot el poder; només ell pot ostentar-lo, perquè només així pot mantenir l'aura de la qual s'ha envoltat. Però si perd el poder, a poc a poc, o no tant, desapareixeran els «amics», els alcaldes, els diputats, els càrrecs i les empreses que ara el veneren.