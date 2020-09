I tornem-hi amb les pensions

Fernando Guerrero Barrio girona

Molt s'està parlant aquests dies de la sostenibilitat de les pensions i el seu futur a curt i llarg termini, ja que escoltant les declaracions del ministre de Seguretat Social, el Sr. José Luis Escrivà, en què suggereix incentivar els treballadors perquè continuïn treballant després d'arribar a la seva edat de jubilació, em sembla una incongruència i un abús: 1r. Avui dia són poques les empreses que mantenen empleats que arribin o superin els 65 anys. 2n. Allargar la vida laboral del la gent gran va en detriment de la incorporació dels joves a la feina, que cada vegada es produeix més tard. 3r. Allargar la vida laboral més dels 65 anys no és una solució, és un pegat per a avui i un fracàs per a demà.

Fa diverses dècades que es diu que Espanya seria un país de vells, doncs bé, ja ha arribat aquest moment i la solució del Govern és seguir explotant la gent gran mentre els joves estan a l'atur. Amb el retard dels joves al món laboral, la precarietat laboral, amb sous baixos i contractes per dies hores o mesos, d'aquí a 20/30 anys pocs tindran dret a una pensió ja que no hauran cotitzat els 38,5 anys necessaris per al cobrament d'aquesta.

Srs. del Govern, posin-se les piles, el sistema de pensions és sostenible, el que no és sostenible són les decisions dels governs sobre el món laboral i la seva precarietat, els pensionistes d'avui amb més de quaranta anys cotitzats no són culpables de la mala gestió d'aquests governs.



Göbeklitepe

Josep Baella Isanta girona

Ruïnes més antigues del món, entre 11.500 i 13.000 anys AC, excavades a Turquia a 15 km del que avui és Sanliurfa, la terra del profeta Abraham. Lloc de culte religiós o centre astronòmic. Consta de gegants pilars monolítics, en forma de T, entrellaçats entre si per vastos murs, que formen estructures circulars o ovals.

Aquesta ciutat va ser enterrada deliberadament fa 8.000 anys i per això estan ben conservades les estàtues i els gravats en relleu amb imatges d'animals. S'ha rescatat una figura humanoide, que té els dos ulls amb pedres d'obsidiana. Molts investigadors han vist en aquests dibuixos d'animals constel·lacions de fa 13.000 anys. Llavors la volta del cel era diferent a la d'avui, pel fenomen de la precessió. Podria ser que tots aquests animals representessin constel·lacions. L'última teoria és que podria tractar-se d'un centre astronòmic d'observació.

Aquesta civilització va donar origen a les cultures Sumèria, Accàdia, Babilònica, etc. És el bressol de la civilització humana. Una civilització que va viure abans del mesolític.

Les excavacions estan paralitzades per la pressió que exerceix l'arqueologia oficial, que no pot acceptar que fa 13.000 anys AC, l'home disposava de tecnologia per poder crear tot això, quan sempre s'ha dit que no tenia capacitat. El que sí està clar és que l'ésser humà és molt més antic a la faç de la terra del que ens expliquen els llibres d'història.



És un greuge comparatiu?

Manuel López de Calatayud Gaio Calonge

Una de les meves filles (tinc set fills), Diandra, estudia des de fa vuit anys dansa, concretament al ballet clàssic. A causa que està en un nivell preprofessional, preparant l'examen de la Royal Ballet, entre altres competicions i intensius, i té moltes possibilitats de ser professional, que és el que vol la nena, realitza l'activitat entre cinc i sis hores al dia a l'Escola de Dansa Marisa Yudes, autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

Al mes de març d'aquest any, vam sol·licitar l'autorització perquè la nena cursi quart de l'ESO a través de l'IOC o bé a través de l'Ensenyament Digital a Distància, a l'inspector d'Educació Territorial, Sr. Josep Maria Garcia Balda, qui després de tant temps, i després de nombroses reunions amb el director del col·legi al qual assisteix la nena i presentar-li tota la documentació que va sol·licitar. De forma telefònica, des d'un número ocult, ens contesta que aquesta autorització no és de la seva competència i que ho ha de decidir el seu superior. A dia d'avui, no hem rebut cap resposta per escrit, com a pares ens deixa lligats de peus i mans mentre que la meva filla està en uns llimbs, sense saber què fer respecte a això. Ella ha començat l'1/09 la seva activitat a l'Escola de Dansa, per la seva vàlua i esforç,és molt probable que la meva filla l'any que ve hagi de viatjar a l'estranger per prosseguir amb la seva formació artística, preguem si algú que llegeixi aquesta carta pot ajudar-nos a comprendre com un inspector d'Educació pot actuar d'aquesta manera subjectiva i sobirana sense respondre davant ningú.