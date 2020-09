Preservació i gestió del paisatge a l'escala

Els escalencs i visitants podem estar prou satisfets de la política de salvaguarda del patrimoni paisatgístic i històric que han dut a terme els diferents consistoris al llarg dels anys.

El terme municipal de l'Escala és petit, només 16 km2, però allongat al llarg d'uns 11 km de costa; més de la meitat dels quals protegits. Al nord la zona d'Empúries, amb el jaciment arqueològic i els terrenys que l'envolten (encara recordo la frase pronunciada en un ple de la primera legislatura democràtica: «Les ruïnes d'Empúries són la ruïna de l'Escala») i al sud els terrenys de les Planasses, entre el port de la Clota i Punta Montgó. Anteriorment havien estat propietat del ministeri de Defensa i de Patrimoni de l'Estat i avui són de titularitat municipal a través de negociacions que han durat dècades i protegits de l'especulació, amb el desenvolupament d'un interessant projecte conservacionista i paisatgístic pel gaudi de tots i totes.

La preservació del cementiri marí i la recuperació de l'Alfolí de la Sal per a usos culturals i patrimonials han estat dues fites transcendents en termes de patrimoni històric, però també de regeneració urbana. Aquest darrer, juntament amb el projecte realitzat a la platja del poble, han esdevingut claus per a la creixent dinamització urbanística, cultural i comercial que experimenta d'un temps ençà el nucli antic. I aquest estiu de pandèmia n'ha estat un bon exemple.

A la zona més massificada i urbana de Riells, l'Ajuntament disposa d'un engrescador i ambiciós programa de recuperació pública de l'Estany de Poma, situat a 200 metres de la platja de Riells. Aquest projecte està exposat al públic des del 2 de setembre, primer dia de la festa major, a l'Alfolí de la Sal sota el nom «L'Estany de Poma, un espai natural obert a l'Escala». Sens dubte estem davant d'una nova relectura i, per tant, de potenciació del que podríem anomenar zona turística i de segona residència.

I finalment la zona rústica de Vilanera, que a part del seu important valor paisatgístic és també el nòdul de connexió, el connector biològic que uneix el Parc del Aiguamolls de l'Empordà amb el Parc del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Més enllà de les excavacions arqueològiques que s'hi estan duent a terme amb notable i sorprenent èxit i de la compra que el consistori va realitzar de prop de 300.000 m2 de terreny en aquesta zona fa un parell d'anys -clara evidència de la importància que li dona l'Ajuntament a aquesta zona–, s'està treballant en el disseny d'una proposta per convertir-lo en un centre vinculat al projecte de reserva de la Biosfera i al medi ambient, als dos Parcs Naturals i centre social amb una vessant cultural i artística. D'aconseguir-ho, hauríem posat la guinda al patís de la política de preservació i posada en valor de tots els elements que configuren el nostre paisatge urbà i rural.

Recentment ha aparegut una falsa polèmica entorn del projecte d'un particular d'instal·lar un aeròdrom en la zona propera a Vilanera. L'expedient, que l'Ajuntament té l'obligació de tramitar com no podria ser d'una altra manera, està en mans de la Generalitat amb un informe desfavorable per part del consistori, que desaconsella la seva autorització. Queda clara, doncs, la posició municipal. I aquests darrers dies la Generalitat també s'ha posicionat en la línia de l'Ajuntament.

No tinc res en contra dels grups ecologistes i conservacionistes, ben al contrari. Fan una tasca imprescindible de conscienciació ciutadana i política sobre la necessitat de preservar el patrimoni paisatgístic col·lectiu. La lluita per la preservació d'alguns espais naturals en municipis de la costa gironina per evitar-ne l'especulació urbanística n'és un exemple ben clar i proper en el temps. Del que estic en contra és de la instrumentalització que alguns partits fan, amb una mirada curtterminista i de vol gallinaci, d'aquests col·lectius amb l'objectiu de desgastar el govern municipal.

En tot cas, els escalencs estem molt tranquils i satisfets de la gestió global que duu a terme l'equip de govern del consistori, també pel que fa a la valenta política de conservació i gestió del nostre patrimoni, pionera al conjunt de la Costa Brava.