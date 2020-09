La MAT: la por

com a argument

Ana Gordoa Ezquerra Riudarenes

Molts fa temps que busquem les raons de les línies de molt alta tensió (MAT) i en particular les associades al nostre benestar. Les MATs són línies de 400 quilovolts, molt superior a les línies d'alta tensió que mai superen els 220 quilovolts. Les MATs només es justifiquen quan les distàncies de transport són molt llargues ja que minimitzen la dissipació d'energia que es produeix en llargues distàncies. Aquest argument es va fer servir per a la construcció de la MAT des de França cap a Espanya. A aquell projecte, ja construït, es va vincular un ramal de 400 kV i 17 km de longitud. 17 km una MAT, ridícul.

Aquest ramal alimentarà una subestació elèctrica que s'ha de construir a Riudarenes però perquè es pugui utilitzar s'haurà de rebaixar a 220 kV. Per a més despropòsit, afegim que la trajectòria del ramal es va canviar diverses vegades fins acabar passant per uns dels paratges més bonics de la Selva.

El sentit comú va arribar fa uns anys quan el Parlament va aprovar instar al Govern la derogació d'aquest projecte. Però la derogació no s'ha dut a terme i el projecte ha despertat.

M'ha sorprès positivament la bona disposició d'entitats i forces polítiques per donar suport a la derogació definitiva d'aquest ramal de MAT. Però, el que més m'ha sorprès han estat les paraules populistes a favor del ramal. Es fa servir l'argument de la por: faltarà energia, ens portaran a les cavernes, què serà de la nostra manera de viure?, i així una més grossa darrere l'altra. No hi ha arguments només por injustificada.

Què hi ha darrere d'aquestes paraules? Em quedo amb Hanlon: «No atribueixis mai a la malícia allò que pot ser explicat adequadament per l'estupidesa.» Oblidava dir que els del discurs de la por també critiquen les energies renovables. Definitivament pura estupidesa.



Situació al CAP

de Salt

Nuria GonzÁlez Lozano SALT

Soc resident de Salt, mestra a Salt i porto els meus fills a una escola de Salt. Només ha calgut una setmana d'escola per veure com ha arribat el nostre poble al caos sanitari. No donen a l'abast a fer PCRs, nens i mestres confinats perquè són contactes directes amb positius però que ho han sabut després d'haver anat ells a l'escola. Nens, mestres i pares que continuen fent vida normal sense saber si els seus companys són positius perquè el CAP triga dies a fer les PCRs. El CAP està saturat. I el poble aviat ho estarà. No hi ha ningú que posi una mica de seny, es remangui la camisa i digui «prou»? Si us plau, que algú faci sortir a la llum la situació de caos a Salt.



La burocràcia

de l'Ajuntament

de Girona

jaume teixidor cuyas girona

El dia 30 de juliol de l'any passat vaig vendre la casa del carrer del Carme, 171. Al llarg d'aquest any 2020 l'Ajuntament de Girona, per segona vegada –ara amb recàrrec–, ordena a la meva esposa el pagament del rebut de la marquesina. He anat tres vegades al Departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament, per comunicar la venda de l'immoble i anul·lació de l'impost, sense èxit. Al final ho he deixat en mans de la gestoria.

Com és possible que un problema tan insignificant no es pugui resoldre a la presentació de la corresponent reclamació?