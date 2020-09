El president de la Generalitat, Quim Torra, va acusar el cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de ser «un bon tros de quòniam», expressió que utilitzava en homenatge a Joaquim Ventalló. I ja veus els periodistes de la secció política buscant «quòniam» al diccionari i preguntant als de la secció cultural qui és aquest Joaquim Ventalló.

A la primera qüestió: «tros de quòniam» significa «persona talossa, d'enteniment obtús». «Quòniam» vol dir «perquè» en llatí, i fa segles els estudiosos anomenaven «un quòniam» aquells que intervenien en un debat acadèmic o universitari amb el «quòniam» al davant i una absoluta manca de veritables idees al darrere.

A la segona qüestió: Joaquim Ventalló fou un periodista, polític, traductor, poeta i publicista a qui es deu la versió en català de les historietes de Tintín, publicades originalment en francès. En elles hi ha un personatge, el capità Haddock, que quan s'enfada (i això passa a cada pàgina) deixa anar uns renecs molt originals, però de mal traduir. Ventalló va elaborar pel seu compte una llista d'exabruptes nostrats i els va utilitzar en l'adaptació. Un d'ells és justament «tros de quòniam».

M'informa un tintinòfil que «tros de quòniam» apareix, com a mínim, a El tresor de Rackham el roig. En l'original francès, la frase és «espèce de Bachi-bouzouk». I què vol dir, això? Anem a la Viquipèdia francòfona i traduïm: «Un bachi-bouzouk o bachibouzouk (del turc ba ? ?bozuk, literalment «el seu cap no funciona») és un cavaller mercenari de l'exèrcit de l'Imperi Otomà (...) amb una disciplina feble». O sigui, una mena d'eixelebrat –paraula catalana que prové del llatí excerebratus, «privat de cervell».

Tractar l'adversari de talòs i obtús o apuntar que el cap no li rutlla té una utilitat qüestionable en la construcció del debat polític, i no sé si és el millor exemple de la confrontació intel·ligent que reclama el senyor rector (si Torra és vicari, hi ha d'haver un rector). Però gràcies a l'estirabot presidencial hem fet una mica de filologia d'estar per casa, que segurament no és la pitjor manera de passar l'estona.