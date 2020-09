Bars, sortiu als carrers!

Jo recomanaria fervorosament a bars i restaurants que s'organitzin i surtin al carrer a manifestar-se per reclamar un millor tracte per part de l'Administració. Estic convençut que l'endemà mateix es buscarà alguna solució a les seves demandes o almenys se'ls escoltarà. Desgraciadament en aquest país les coses funcionen així. La setmana passada representants del sector cultural es manifestaven precisament per la situació en què viuen i consideren que no tenen prou suport per part de l'administració. L'endemà mateix de sortir al carrer la Generalitat anunciava que estudiaria ampliar l'aforament de teatres i sales d'espectacle. Mira per on, en poc menys de vint-i-quatre hores semblava que algú se'ls havia escoltat. Això tampoc vol dir que es busqui alguna solució. Bars i restaurants fa molts mesos que estan fent un esforç per adaptar-se a les normatives sanitàries. Han eliminat taules, espais i s'han adaptat a tot el que s'ha plantejat. Consideren, però, que paguen justos per pecadors amb l'increment de mesures que els obliga a reduir encara més l'aforament. Són víctimes d'incongruències perquè en un recinte esportiu es permet entrar-hi 2.000 espectadors -Fontajau- i al propietari d'un bar que només té un ingrés se'l colla al màxim. Per tant, ja sabeu, manifesteu-vos!