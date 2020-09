Repassant la premsa, s'adverteix una saturació de titulars en el camí de «El Govern fa això», «El Govern executa allò altre» i així successivament. La redundància no només s'ha d'atribuir a la mandra, sinó també al protagonisme absolut que Sánchez reclama i exerceix. Ahir tenia un forat en la seva cadència de l'esdeveniment diari, així que va programar l'indult dels presos del procés. Lluny de la magnanimitat, el president vol decidir personalment el punt final de l'independentisme en la seva actual configuració. És possible que la majoria dels seus ministres s'oposin radicalment a atorgar la gràcia del perdó, però el titular únic de l'actualitat està acostumat a remar contracorrent dels seus. Els aliens li importen encara menys.

Sobretot, Sánchez sap que indultar el procés equival a cancel·lar-lo. Una rebel·lió o sedició independentista programada des de Madrid perd el seu sentit. El president de Govern absorbeix la realitat circumdant, imprimeix la seva marca a cada esdeveniment. Atès que s'equivoca en la meitat de les ocasions com la resta d'éssers humans, la seva força rau en la convicció amb la qual rectifica les seves mesures tantes vegades com calgui. Ha visitat l'infern, a diferència dels seus enemics.

Salvador Allende distingia que «tenir el Govern no equival a tenir el poder». Sánchez hagués descol·locat el xilè, perquè no té ni el Govern però tot ho pot. També els sobiranistes admeten la seva «sorpresa» davant l'indult sobtat, i per molt que insisteixin grandiloqüents que no desistiran fins que La Moncloa els garanteixi la propera Champions per al Barça.

En un mateix dia, Sánchez decideix la sort dels independentistes i del Rei, que viatjarà a Barcelona «quan toqui», perfeccionant l'edicte d' Aznar sobre la visita de Joan Carles I a Cuba. Perquè la part essencial del titular «Sánchez indulta el procés» és Sánchez.