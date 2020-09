Em sentiu?

En l'època dels connectors em fallen les connexions. Casa meva és plena de connectors USB, perquè disposo de molta tecnologia, i de connectors lingüístics, perquè tinc moltes gramàtiques, a més d'infinitat d'endolls elèctrics. Però no tinc una connexió ferma amb el món. Veig el telenotícies i sento que no acaben d'arribar-me les notícies. Ni jo a elles. Hi ha entre la pantalla i els meus ulls un abisme pel qual fan aigua els significats. El televisor va a la seva i jo a la meva. Vivim en compartiments estancs. Un nínxol és un compartiment estanc, tan estanc que al mort de l'esquerra li importa un rave qui és el mort de la dreta. Durant molts anys vaig visitar el nínxol en el qual reposava la meva mare, que tenia per veïna a una tal Eulàlia, de la qual mai vaig aconseguir esbrinar-ne res. Eulàlia havia mort dos mesos abans que la mare, eren contemporànies, potser havien coincidit un dia al metro o a l'ambulatori. Potser havien intercanviat fins i tot unes paraules de cortesia. Però ara romanien abstretes, cadascuna en la seva pròpia descomposició, ja que els nínxols no estaven connectats. Al final, em vaig emportar la mare, la vaig incinerar i vaig llençar les seves cendres al mar perquè em semblava una manera de vincular-la a l'univers.

No ho sé.

M'agrada la paraula «connector» aplicada a la llengua. Quan jo era petit, els connectors lingüístics tenien un altre nom menys tècnic. La idea que hi hagi peces verbals capaces de transmetre el corrent de sentit d'una frase a una altra m'omple d'expectatives. Penso que potser un dia trobi el connector capaç d'unir dues oracions que en principi no tinguin res a veure entre si. D'això va el fet d'escriure: de la recerca de l'imprevisible. Els poetes ho saben millor que els prosistes. Però deia que mai vaig tenir tants connectors i tanta desconnexió ni tants comunicadors i tanta incomunicació. Acabo de sentir un cop de porta, perquè hi ha corrent, i és com si s'haguessin tancat de cop totes les portes de l'univers món i jo m'hagués quedat a l'altre costat.

Podeu sentir-me?