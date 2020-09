Mestressa de casa i revolucionària

S'inverteix tanta energia a demostrar que Bielorússia o Ucraïna també són Europa, que sortiria rendible admetre que aquestes geografies pertanyen a realitats més prometedores. Ofereixen una frescor desconeguda a aquesta riba dels assessors d'imatge. Per exemple, la major oposició a la perennitat del semidictador Lukaixenko procedeix de Svetlana Tikhanovskaia, però deixem que es presenti ella mateixa. «Jo era una mestressa de casa, ara estic liderant una revolució». Queda més clar en el subtítol de l'article que acaba de publicar al New York Times, «El meu marit va ser empresonat per atrevir-se a presentar-se a les eleccions contra el nostre president, així que em vaig presentar en el seu lloc».

És impossible inventar una ingenuïtat d'aquesta mida. «Què faries per amor?», interpel·la Tikhanovskaya en els seus vídeos, per avançar la resposta que «jo vaig fer el que qualsevol dona lleial». I no es refereix precisament al comportament també abnegat de Cristina de Borbó cap a Urdangarin, que va consistir a encoratjar la seva addicció als diners. En fi, només falta aclarir qui governarà a Minsk quan el senyor Tikhanovskaio surti de presó i la seva dona li hagi guanyat la presidència.

Aquest no serà el primer article de l'era covid que eludeixi el virus. Enfront de l'energia alliberadora dels revolucionaris bielorussos, els discursos dels experts en la pandèmia es retroalimenten fins a un punt en què de res serveixen els manifestos d'un viròleg, immunòleg, infecciòleg o epidemiòleg, si algú sap distingir-los. No es dirigeixen al públic i molt menys a la pandèmia, es parlen entre si. En esclatar la crisi vírica, s'hauria d'haver confinat uns il·lustres practicants d'aquestes professions en un búnquer antinuclear, per preservar un mínim de frescor en les seves propostes. L'alternativa és retirar-los, no necessàriament en una presó, perquè els seus cònjuges dirigeixin la urgent revolució global.