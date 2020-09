Amor robòtic

Els experts en tecnologia pronostiquen que, quan l'existència de les persones deixi de ser biològica al 100%, serà inevitable que neixi l'amor entre els éssers humans i els dispositius digitals. El cervell és la font de les nostres emocions, experiències i records. Per aquesta raó, nombrosos científics creuen que si s'hagués de replicar l'estructura i la funció del nostre intel·lecte, caldria reproduir igualment les vivències que aquest porta associades, la qual cosa equivaldria a replicar artificialment sensacions subjectives. Com ja va assenyalar a la novel·la de 1982 2010: Odyssey Two l'eminent escriptor de ciència-ficció Arthur C. Clarke, «tant si hem estat creats a partir del carboni com del silici, cada un de nosaltres ha de ser tractat amb el degut respecte». Així, investigadors com el futurista Ray Kurzweil preveuen que arribarà el dia en què les persones es declarin a sistemes d'intel·ligència artificial. Llavors, es faria realitat el relat que es desenvolupava en la pel·lícula dirigida per Spike Jonze Her (2013), en què el personatge interpretat per l'actor Joaquin Phoenix entaulava una relació afectiva amb un sistema operatiu informàtic, amb la veu de Scarlett Johansson. El mateix Kurzweil prediu que la intel·ligència artificial estarà «al nostre nivell» el 2029, i que serà mil milions de vegades més capaç el 2040.