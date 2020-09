El senyor de les paraules

El 22 de setembre tingué lloc a Girona la Nit dels Premis Bertrana. El 43è premi Miquel de Palol de Poesia fou per a la poetessa Maria Josep Escrivà, que afirmà que «els valencians estem poc presents en els premis literaris del nord del país». I recordà que a la seva terra hi ha hagut artistes com ara Ausiàs March, que definí com «el nostre lligam per demostrar que som el mateix país».

Hi hem pensat, en aquestes paraules, en iniciar aquest escrit, dedicat al lexicògraf valencià Francesc Ferrer Pastor (la Font d'en Carròs, 1918-València, 2000), en la vida i l'obra del qual hem pogut aprofundir gràcies a les explicacions i al material facilitats pel seu fill, l'editor Francesc Ferrer Escrivà.

De molt jove començà, de manera apassionada i tenaç, a estudiar les paraules i a preparar fitxes per poder confeccionar futurs volums, que el convertiren en un dels grans conreadors de la llengua catalana del segle XX. És autor d'aportacions ben importants, classificables en diccionaris, gramàtiques, textos per a tipògrafs i narrativa infantil, les quals han servit de suport a la tasca didàctica de molts mestres i professors i, per això mateix, ajudaren –i ajuden– els xiquets i les xiquetes a aprendre, estudiar i estimar la llengua que compartim plegats. El Diccionari de la Rima, el Diccionari General, Lliçons d'ortografia, la Gramàtica Valenciana... són obres que tenen un caràcter perdurable.

La seva empremta, encara fresca, la podem trobar present en molts llocs: professor dels cursos de Lo Rat-Penat (1940-1963), mantenidor i presentador de nombrosos actes culturals, col·laborador en diversos mitjans escrits... Membre de la Comissió Interdiocesana de Versions Litúrgiques a la Llengua Vernacla, de la junta de fundació d'Acció Cultural del País Valencià...

L'informe que, per encàrrec de l'Ajuntament del seu poble natal, elaborà per a la normalització del topònim, rebé l'acceptació i l'aprovació corresponents. Des d'aleshores –l'any 1977– és oficialment la Font d'en Carròs. Fou el primer poble a recuperar la denominació en valencià, la qual cosa fou seguida per molts altres.

El 4 de febrer de l'any 2000 rebé la Medalla de la Universitat de València. Els mots que li dedicà el rector Pedro Ruiz són ben escaients i ben dignes de ser recordats: «Una persona, la vida de la qual ha estat dedicada a deixar-nos a tots el bé cultural més important que té un poble, la llengua: Ferrer Pastor ens ha regalat paraules».