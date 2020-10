Irresponsabilitat de Renfe

Quan semblava que ja ens havíem acostumat als dèficits històrics de Renfe a les comarques gironines -retards, falta d'horaris per anar o tornar de Barcelona a partir de les nou de la nit, pèssim estat de Rodalies...-, ha arribat la pandèmia per empitjorar la situació. La caiguda de la demanda a causa de l'estat d'alarma va venir seguida d'una reducció de l'oferta que a hores d'ara encara no s'ha recuperat del tot. Els usuaris de l'alta velocitat, molts dels quals l'utilitzen per anar a treballar a Barcelona, s'han passat l'estiu queixant-se que la reducció de combois els feia molt difícil arribar a temps a la feina, i Renfe ha mantingut que es posarien més trens quan hi hagués més demanda. Mentrestant, una imatge publicada a Diari de Girona mostrava usuaris apilonats diumenge en un tren de mitja distància. Tot i les explicacions de Renfe que es tractava d'un fet puntual derivat d'una avaria, la situació s'hauria evitat posant més vagons o incrementant l'oferta.



Renfe és un servei públic, que no només ha d'exercir com a tal en l'àmbit de la mobilitat -com es pot promoure l'ús del transport públic si aquest no permet arribar a temps a treballar?-, sinó que ha de garantir la seguretat en temps de pandèmia. Posar en risc així la salut dels passatgers és una greu irresponsabilitat.