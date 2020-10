Guerra oberta erc-Jxcat

No es podien permetre una nova picabaralla entre ells davant de la inhabilitació del president. Ho va dir Pere Aragonès en una entrevista a RAC1, on va fer autèntics malabarismes perquè ningú el pogués acusar d'apropiar-se d'un càrrec que en realitat ostenta. A ERC li ha passat el que li passa sempre; quan sembla que està a punt d'aconseguir allò que tant anhela, li cau el gerro d'aigua freda i la victòria acaba essent més amarga que dolça. No es podien permetre una picabaralla, però a la mateixa hora l'expresident Carles Puigdemont apareixia a TV3. No es barallen; ens contraprogramen. L'endemà, el president del Parlament, Roger Torrent, va anunciar el dia de les eleccions a la mateixa cadena de ràdio –sembla que seran 14 de febrer– i pocs minuts després a la cadena SER, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, havia d'admetre que no tenia ni idea de la data i lamentava «la falta de comunicació» entre els dos socis d'executiu. No es barallen; tampoc parlen. Malgrat els esforços d'Aragonès per dissimular el que és evident i per molt que intentin esca­nyar el llenguatge –en això en són experts– perquè sembli que a la Generalitat no hi ha president, la realitat demostra que tot continua igual que el dia abans de la marxa de Torra. La guerra ERC-JxCat continua oberta. Ara, més que mai.