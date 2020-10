Trump porta mascareta per dins

L'entrada per la porta gran de la covid a la Casa Blanca refuta els que pensàvem que el contacte entre Donald i Melània Trump es limitava al WhatsApp. Contagiar-se és l'únic que han fet junts en quatre anys. El coronavirus també desmenteix el president dels Estats Units, que en el seu debat de dimarts amb Joe Biden va demostrar que porta la mascareta per dins. En un moment donat va extreure la peça protectora de la butxaca interior de la seva americana, perfectament doblegada i amb el sol objecte de retreure al seu rival que «la fes servir en tot moment».

Trump juga a la política sense màscara i sense mascareta, encara que els abanderats del tapaboques han d'explicar les terrorífiques xifres de contagi registrades a Espanya malgrat l'ús massiu d'aquest adminicle. La recepta de la testosterona del president nord-americà tampoc funciona, encara que fos façana segons li havia confessat a Bob Woodward. A més de predicar que protegir-se és de covards, Trump es va referir en una dotzena d'ocasions durant el debat electoral a la «plaga xinesa», allargant la procedència per aconseguir l'efecte dramàtic a «shaainiiiiís». A manera de compensació, Biden pensa curar la pandèmia muntant «una comissió».

El coronavirus va reduir el hooligan Boris Johnson en nyicris, així que convé preparar-se per a un Trump pacífic, inclusiu i solidari. En temps de George Bush pare, es feia broma que un membre del servei secret tenia l'ordre de disparar al maldestre vicepresident Dan Quayle, si li passava alguna cosa al president. No s'ha pres aquesta prevenció amb Mike Pence, responsable de la lluita contra la pandèmia amb el resultat abans esmentat, de manera que el planeta corona en tots els sentits l'emperador més cristià de la seva història. Pel que fa a una cascada de contagis que acabi amb la Casa Blanca en mans de la demòcrata Nancy Pelosi, la qual cosa alliberaria el món d'un Biden més nociu que Trump, aquesta carambola ja va ser presagiada en la millor telesèrie de tots els temps, El ala Oeste de la Casa Blanca.