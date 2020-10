Carta de comiat

Maria Assumpció Roura Baucells girona

Voldria agrair l'atenció que m'han dedicat les persones després de tants anys de professió al mateix centre, i d'estar al servei dels nens i nenes durant un llarg transcurs de temps.

En tancar una etapa professional, soc partidària d'acomiadar-me en directe i físicament però, degut a les circumstàncies actuals, no em queda altra alternativa que adreçar-me a tots vosaltres mitjançant els mitjans de comunicació.

No voldria posar fi a aquest projecte professional sense abans dedicar unes paraules i agraïments a totes les persones que m'han acompanyat en aquesta etapa. Sense elles la meva feina no hauria estat el mateix!

Donar les gràcies a totes les persones, companys i compa­nyes que han estat treballant colze a colze amb mi, realitzant altres tasques però trobant-nos en el nostre dia a dia, animant-nos mútuament per fer possible la nostra feina a l'escola. També als directors que van apostar per mi i van donar-me tota la seva confiança des d'un principi, i a tots els professors de l'escola que, conjuntament, formàvem una gran família!

Agrair a tots els pares, mares i familiars dels alumnes, molt afables i atents amb mi, recordo com gaudíem amb les celebracions. Gràcies també als moments que m'han dedicat els ex-alumnes de l'escola, quan em veníeu a veure i petàvem la xerrada!

Tots i cadascun de vosaltres m'heu aportat moments molt positius. He gaudit de la meva feina i hi he estat treballant molt a gust. És cert, però, que a vegades hi ha maneres de gestionar i actuar molt diferents. Vull dir adeu en aquesta etapa sense tenir presents els últims tres cursos, on se m'inculcava una pressió i negativitat a la feina. La dinàmica de treball que s'inculca actualment, equip directiu, AMPA, no és per a mi. Qui em coneix ja sap la meva forma de treballar, les coses clares i sense falsedat.

Sempre dic que si no es vol tenir feina ni preocupacions, no haver-se presentat al càrrec. Després de donar per finalitzada aquesta etapa, n'inicio una de nova, amb les mateixes ganes i il·lusió. Encara no és edat per jubilar-me, m'agrada treballar i mai és tard per endinsar-me en un projecte nou!

Vull desitjar un bon futur a tots els nens i nenes de l'escola. I al professorat i personal no docent del centre, no trobeu gaire a faltar els meus canelons, que bons que son!

Una forta abraçada a tots els nens i nenes, de part de la vostra cuinera.



Antoni Campañà

Eulàlia Rodríguez Pitarque Torroella de Montgri

Dins les activitats de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs s'ha presentat al pati de la Biblioteca de Palafrugell el llibre de La capsa vermella, amb text de Plàcid Garcia-Planas, Arnau Gonzàlez Vilalta i David Ramos i fotografies d'Antoni Campañà.

El fotògraf, al seu moment, va guardar les fotografies fetes i no les va mostrar. Ha estat ara quan la família les ha donades a conèixer i han servit per a il·lustrar aquest llibre sobre la Guerra Civil espanyola.

Durant la presentació s'han projectat algunes de les imatges, que es podran veure més endavant en una exposició al MNAC. La mirada del fotògraf Antoni Campañà ens va deixar aquests documents gràfics de la tragèdia que es va viure. Moltes són fetes als carrers de Barcelona, com la coneguda fotografia Miliciana a la Caserna Bakunin (Caserna del Bruc), del 27 d'agost de 1936.



A Manel Bielsa

Consol Costa girona

Amic Manel, / el setembre s'ha acabat / i tu t'hi has apuntat. / Ens hem retrobat l'última vegada al Fitag! / La primera no la recordo / però sí que era a la Comercial! / Al mig, en molts d'actes / i quasi sempre de poemes, pedres, pintures i art! / Sempre i amb passió amb la càmara de record! / Deixes sàvia i humil petja, / amb l'exposició del carrer Nou, / i, la teva essència, / la portaré amb mi per sempre!