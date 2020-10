La Covid i la genètica

Aquest divendres, la directora de salut pública de l'OMS ha dit que no entenen què és el que està fallant a Espanya, tot i que Espanya és el país amb mesures més restrictives i un ús de mascaretes molt generalitzat en comparació amb altres països amb accions més relaxades. En canvi, la situació de l'epidèmia és millor en aquests altres països. Segons l'OMS, el comportament dels joves no justifica els valors tan elevats de contagis perquè en altres països propers aquest comportament és semblant.

En un fenomen exponencial com el de la pandèmia la rapidesa en el temps d'actuació és el punt més important. Recordeu aquell cas dels nenúfars que creixen el doble cada dia de forma que en el penúltim dia la bassa només està coberta per la meitat. En un sol dia la cobrirà totalment. Amb el virus passa el mateix: si no s'actua quan cal, l'endemà ja s'ha estès de forma considerable. Hi ha polítics a Espanya que encara no volen entendre aquest fenomen. Ho estem veient a la comunitat de Madrid, on ahir van entrar en vigor mesures amb un retard de quinze dies, fent que l'expansió sigui ja incontrolable. Per tant, una primera conclusió és que, si bé tot l'estat està actuant de forma raonable, Madrid és la fuga del sistema. El funcionament de Madrid de forma radial i endogàmica («Espanya és Madrid i Madrid és Espanya»), confonent el tros pel tot de forma volguda, fa que Madrid sigui el forat per on entra el virus i per on s'escampa arreu d'Espanya. Va ser així en la primera onada, quan un grup de gent venia de Xina i van estar confinats en un hospital militar, des d'on es va escampar, i continua sent així avui. L'entrada i sortida de l'aeroport i l'estesa radial de trens fa que Madrid sigui un ventilador que escampa el virus. Per tant, el que cal és aturar-lo.

Recordeu la vicepresidenta Carmen Calvo quan va dir que hi havia una línia imaginària entre Wuhan, Itàlia i Espanya? Volia dir que aquestes àrees es troben en un mateix paral·lel a la Terra, cosa que implica que tenen un clima semblant. Cert, sabem que la densitat de l'aire afecta l'acumulació del virus i el contagi, i aquesta densitat depèn de la pressió (altura respecte el mar), de la temperatura (més fred implica més densitat) i de la humitat (més humitat equival a més densitat). Així que el factor clima hi deu intervenir d'alguna manera. Si veniu tots a viure a la vall de Camprodon tindreu menys probabilitat de contagi degut a l'altura. Però no ho feu, perquè no hi ha lloc per a tothom.

Divendres també va sortir a la llum un article interessant a la revista Sciences Avenir on s'exposa una idea nova: una predisposició genètica hereva dels neardentals. Explica que el mes de juny es va publicar al New England Journal of Medicine un estudi on es deia que hi ha una implicació del cromosoma 3 en pacients greus d'Itàlia i Espanya. El 30 de setembre la revista Nature va revelar que aquesta regió és una herència dels nostres cosins neardentals. Els investigadors saben que aquesta seqüència es troba en el 50% de persones d'Àsia del Sud, en 16% dels europeus i en el 4% dels americans. A Àfrica no hi ha pràcticament cap persona amb aquesta seqüència. Així mateix han pogut veure que era present en un material neandertal que havia viscut fa 50.000 anys a Croàcia.

L'estudi afirma que les persones que tenen aquesta versió en les dues copies dels cromosomes 3 tenen més risc de contagi, és com si tinguessin 20 anys més. Dels tres gens, dos són bons candidats per ser responsables de contagi amb COVID-19. Des del punt de vista epidemiològic sorprèn la poca afectació a Xina, Japó i Corea i l'alta afectació a Índia, Itàlia i Espanya, països per sota de la línia de Movius que marca una diferencia cultural notable amb l'ús del bambú.

Els neandertals van aparèixer fa uns 200.000 anys. Quan fa 70.000 anys va aparèixer l'Homo sapiens els neandertals van començar a desaparèixer, i no es coneix la causa de la desaparició. El cert és que alguns es van barrejar i podem trobar gens neandertals entre un 4 i un 6% de la nostra població. Hi ha que diu que van desaparèixer violentament per culpa de l'Homo sapiens, més intel·ligent, altres diuen que aquest va ocupar els millors llocs de caça i va empènyer els neandertals a llocs més difícils de sobreviure. Però ara amb la COVID-19 podem pensar que hi podria haver hagut un virus que l'extingís, tal com va passar amb el virus de la verola en el descobriment d'Amèrica.

L'Homo sapiens va arribar a la península ibèrica fa 35.000 anys uns 8.000 anys més tard que a la resta d'Europa, fet que va permetre als neandertals resistir més temps. L'últim reducte neandertal es troba a Gibraltar fa 25.000 anys. La seva desaparició brusca dona a pensar avui que van ser objecte d'una pandèmia que els va extingir.

Pot ser el virus COVID-19 el germà del virus de la pandèmia que va aniquilar els neardentals? Un fet sembla que es va corroborant: els espanyols som més neandertals que els europeus i això també explica algunes coses més pel que fa a la ­reacció al virus. No sé si l'OMS acabarà trobant la raó del descontrol víric a Espanya, però algú també hauria de buscar per què la racionalitat està tan mal vista en aquest estat, per què sempre es prefereix la força o la trampa per resoldre problemes en lloc d'arribar a acords. Mals gens ibèrics.