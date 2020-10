28-S

Miquel Mompió i Azemar Riudarenes

El dia que el Molt Honorable President Quim Torra el van fer fora del Palau de la Generalitat, em pregunto: on eren els alcaldes, diputats, consellers comarcals, regidors i tots aquells que s'han presentat en càrrecs i llistes amb sigles independentistes. On éreu? Amagats darrere la cortina, que no els treguin la cadira. Vergonya, sí, vergonya. Sols el poble va fer-li costat, per això en el seu últim missatge va apretar al poble i va dir: «empenyeu, empenyeu».

El president sense ser polític va acceptar el càrrec i no ha enganyat, va dir que lluitaria per una Catalunya independent, i ha governat amb el que li han deixat fer, tot i les traves de Madrid i de l'oposició catalana.

Però alerta, la inhabilitació no està clara, encara el podrem recuperar, el 131è president l'han fet fora amb males arts i amb la vergonya jurídica vist des d'Europa.

Acabo tornant a preguntar: on éreu els polítics independentistes?



Per quan la recuperació

de l'RG1?

Josep M. Loste Romero portbou

Ja fa més de sis mesos que no funciona la línia del tren RG1 entre l'Hospitalet i Portbou. I no oblidem que des de Portbou a Figueres, al matí, hem perdut tres trens molt estratègics per anar a treballar o a l'hospital de Figueres, el MD de les 6.25 h de l'R11, el tren que sortia de Figueres a les 6.55 h cap a Portbou, i que a Portbou tornava a sortir a les 7.30 h per l'RG1, i a això hi hem d'afegir 3 trens més, d'anar i tornar, per l'RG1, en total 6 trens menys. Un desastre en majúscules. D'altra banda, no entenc per què no s'ha activat, ni que sigui provisionalment, l'RG1 Blanes-Portbou-Cervera i viceversa. Aquests retalls antisocials del transport públic ferroviari, principalment a les comarques gironines, representen una doble agressió contra els més febles: un atac amb tota regla contra la qüestió social i contra l'equilibri territorial en un país, Catalunya, molt espoliat, empobrit i desequilibrat.



Vandalisme

Maria Salip Calvo Girona

No es pot negar una manifestació pacífica als qui creuen defensar quelcom just, però el que estan fent els CDRs cremant contenidors (que són de tot el poble) a tort i dret, demostra el grau de fanatisme, vandalisme i nul·la sensibilitat i empatia, en aquests moments greus de pandèmia on la crisi està destruint la nostra economia i benestar. Com es pot ser tan pocavergonya? Si els Mossos i policia hi posessin més voluntat (i la llei els emparés més), els podrien detenir i fer-los pagar les destrosses, seria el mínin enfront tanta barbàrie. Però, per desgràcia, en aquest país la justícia i les lleis desprecien les víctimes i afovoreixen els delinqüents. Amb aquesta gentussa hem de fer país?



Mercat de Figueres

Família Vall-llovera Vert Girona

Som clients del mercat setmanal del dijous de Figueres, i ens ha semblat molt encertat el canvi d'ubicació i apreciem una sensibilitat en relació amb la pandèmia.

Totes les parades en el mateix lloc... amb còmode pàrquing, servei de transport gratuït des del centre de la ciutat... i els marxants guardant la distància social establerta, amb facilitat per trobar els productes que busquen sense fer un excessiu recorregut, etc.

Igual que exigim als polítics que les coses funcionin, agrair-ho quan s'han fet les coses ben fetes. Gràcies.