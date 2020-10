La gran orgia de la CUP

Al final hem sabut per què els de la CUP parlen sempre en femení: perquè les dones es confiïn i així poder fotre'ls mà més tranquil·lament. Se les saben totes, aquests revolucionaris. Quan ens repetien eslògans trillats com «si en toquen una, ens toquen a totes», en realitat ens estaven confessant les ganes que tenien d'això, de tocar-les a totes i no només a una, posin-se en fila, senyores.

Ja queden pocs dubtes que la CUP no és res més que una gran orgia, que té de feminista el que l'alcalde de Manlleu de la lliga antialcohol. Entre que elles vesteixen com homes i estan contra la depilació, i ells parlen en femení, la confusió està servida i allà ningú sap si menja carn o peix. I, és clar, tots barrejats en assemblees, és un campi qui pugui de fotre mà, i qui toca, toca. Al final, després que tots hagin tocat tant com han pogut i hagin sigut tocats tant com no han pogut evitar-ho, se li dona la culpa al patriarcat i aquí pau i després glòria. El patriarcat serveix per a tot, des de repudiar llibres o pel·lícules que no els agraden i no quedar com les fleumes de la secció femenina que són en realitat, fins a ser indulgents amb els alts càrrecs que tenen la mà llarga i, en lloc de denunciar-ho al jutjat, tractar-ho en algun comitè, junta o delegació, d'aquells que, anant bé, donen un resultat d'empat i aquí no ha passat res.

Imagino que en la republiqueta que ens volien endossar, les coses funcionarien igual, és a dir, llibertat absoluta d'assetjament i, si alguna senyoreta es queixa -sempre n'hi ha de perepunyetes que no entenen que no és sí, sí és afanya't que vindrà el meu marit, i no ho sé és ara pel darrere-, ho tractarem a porta tancada. No és mala idea per eixamplar la base de l'independentisme, potser amb aquesta promesa de felicitat i impunitat sexual, finalment podran arribar al 50%. Jo mateix em plantejaria penjar-me una estelada al coll, si a canvi tinc patent de cors per tocar tot el que se'm posi a tir, així en la feina com al carrer. Fins i tot el turisme es recuperaria, a la que corregués la veu que la republiqueta catalana és la Sodoma del sud i no la Dinamarca.

De revolucionaris no en tenen res, però de disfrutar de la vida, a aquests, perdó, a aquestes de la CUP, ningú els ha d'ensenyar res.