Una moneda al aire

Una de les millors formes d'equivocar-se és confondre desitjos i realitats, com fan molts. Al gener, després del fracàs de l'Impeachment, semblava que res s'oposava a un segon mandat de Trump mentre a l'estiu, després de la desastrosa gestió de la pandèmia i els disturbis racials, tot indicava una victòria de Biden. Avui no està clar el que pot passar el 3 de novembre.

És cert que Joe Biden va consistentment per davant en els sondejos amb un avantatge mitjà a escala nacional de vuit punts (49% enfront de 41%), però no és menys cert que aquesta xifra es distribueix desigualment entre els estats i que és precisament en els «mudables», els que allà anomenem swing states, com Virginia, Wisconsin, North Carolina, etc. on aquest avantatge és menor... fins a gairebé desaparèixer a Florida. L'important és entendre que als Estats Units no hi ha una elecció sinó cinquanta, una a cada estat, i que és perfectament possible guanyar el vot popular i perdre l'elecció com li va passar fa quatre anys a Hillary Clinton.

La pregunta és si es podria reproduir aquest any una situació similar i la resposta no està clara. D'entrada, la polarització de l'opinió pública és més gran que mai, l'electorat està molt dividit i mostra bases molt sòlides en ambdós costats i poca gent disposada a canviar de bàndol, la qual cosa fa prioritària la lluita pel vot indecís. Per això els debats televisius són importants encara que no sembla que el ja celebrat hagi pogut contribuir a canviar res perquè va ser impossible treure'n l'aigua clara. Les constants interrupcions de Donald Trump, que literalment no va deixar parlar Joe Biden sense respectar tampoc els advertiments del moderador, van reforçar les imatges respectives de perdonavides i apocat. És difícil comprendre com un personatge com Donald Trump pot ser el president d'aquest gran país. Però un també es pregunta com és possible que entre 300 milions de nord-americans els demòcrates no hagin trobat algú més jove, atractiu i amb més ganxo que Joseph Biden, que juga a no ficar la pota i a no equivocar-se quan això pot no ser suficient.

L'Informe anual de Freedom House, que s'acaba de publicar, mostra preocupació per la salut de la democràcia nord-americana sota Donald Trump i no li falta raó perquè ara amenaça ni més ni menys que amb no reconèixer un eventual resultat electoral advers i amb recórrer als tribunals, al Congrés i a la mateixa opinió pública per revertir-ho. Les seves crítiques al vot per correu, important enmig d'una pandèmia que ja ha fet 200.000 morts, van en la mateixa direcció, com també la seva negativa a condemnar el supremacisme blanc de grups com els Proud Boys.

Però no va ser innocent. Amb la seva actitud en el debat Trump va aconseguir defugir els grans problemes que el perjudiquen com la lluita contra la pandèmia, la situació econòmica, el creixement de l'atur i els problemes racials, per centrar-lo en les anècdotes i les disputes més banals. Igual que passa en les nostres Corts.

Les quatre setmanes que falten fins a la nit electoral seran molt llargues perquè passaran moltes coses que poden influir en el resultat. L'última és que Trump i la seva dona Melanie tenen el virus de la COVID-19, com el van tenir també Boris Johnson i Jair Bolsonaro. Però ells no estaven en la recta final d'una elecció on es jugaven el lloc i probables problemes amb la Justícia per qüestions d'impostos. Veurem com afecta aquesta infecció la campanya (ja han baixat la borsa i el preu del petroli) i, per començar, als tres debats televisius que encara falten (dies 7, 15 i 22) i que ara queden en l'aire, el que podria afavorir Biden, que va per davant en les enquestes. Són trenta dies en què sortiran conills dels barrets de copa d'ambdós contendents: Trump ha aconseguit la normalització de relacions entre Israel i els Emirats Àrabs Units i Bahrain, un èxit diplomàtic que portarà vots evangelistes al molí de Trump perquè creuen que és un deure protegir Israel i tornar-li Judea i Samaria, que és com la Bíblia anomena Cisjordània. Un altre conill que Trump s'ha tret del barret de copa és el de no esperar a l'elecció per cobrir la vacant de Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Suprem. És escandalós perquè els republicans es van oposar al fet que Obama fes una cosa semblant a sis mesos de les eleccions. Però és hàbil per dues raons ­almenys: perquè desvia el debat dels assumptes que el perjudiquen i perquè s'assegura una majoria molt folgada a l'alt tribunal si decideix recórrer els resultats electorals. I des de l'altre costat, periodistes del NYT semblen haver entrat en competició publicant aquests dies les declaracions de renda que Trump ocultava on es demostra que no només no és bon empresari perquè els seus negocis perden diners consistentment des de fa deu anys, sinó que només ha pagat impostos els dos últims per valor de 750 dòlars quan Biden en va pagar 300.000 l'any passat. Resulta que Trump paga menys impostos que un bomber o un policia, cosa que sens dubte enfurirà molta gent ofegada per la crisi.

Per això, perquè un mes és molt de temps i veurem més maniobres d'aquestes, no és fàcil assegurar què passarà el 3 de novembre. Sabem el que ara, en aquest moment, sembla més probable i el que ens agradaria a cada un que passés. Però amb tantes sorpreses –i més que n'hi haurà– és impossible predir el resultat amb total seguretat.