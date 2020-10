El patètic cant del cigne

En un patètic discurs de comiat, Quim Torra va esgrimir que, amb la seva inhabilitació, eren llançats al fons del mar 4.392.891 vots, que eren el nombre total de votants en les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017.

Però tros de quòniam! Sols 1.884.094 (un 43,04%) de Junts per Catalunya i ERC li van donar la presidència per majoria simple en segona votació amb 66 vots a favor, 65 en contra (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 abstencions (CUP).

Des de l'inici va anunciar que el «nostre president és Carles Puigdemont» i que seria «lleial al mandat de l'1 d'Octubre de construir un estat independent en forma de República». Un brindis al sol per deixar clar que no governaria per a tots els catalans.

Ara, en el sermó de comiat, ha repetit que: «La sobirania del poble de Catalunya va ser trepitjada i menystinguda, una vegada més, per un tribunal de part». És l'eterna cançó de l'enfadós que reitera una mentida, a l'estil de Goebbels, per a consum dels correligionaris.

En efecte, ni l'article 1.2 de la Constitució ni l'article 2.4 de l'Estatut emparen aquesta suposada legalitat. Així, la «Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya» aprovada pel Parlament el 23 de gener de 2013 va ser declarada nul·la i inconstitucional perquè «cap fracció del poble espanyol es pot considerar sobirana».

Un altre intent unilateral de saltar-se la legalitat amb nocturnitat i traïdoria va ser la Llei 20/2017, del 8 de setembre, de transitorietat jurídica i fundacional de la República. L'article 2 deia: «La sobirania de Catalunya rau en el poble de Catalunya». La llei va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional. Tot i així, segueix el raca-raca.

Afegeix l'ínclit inhabilitat que les decisions del Parlament de Catalunya no han sigut respectades pels tribunals espanyols. Per tant, crida a revoltar-se contra «un nou cop a la democràcia, un cop d'estat contra les institucions del nostre país». Una visió apocalíptica per no reconèixer que els actes del Govern i del Parlament són susceptibles d'enjudiciament en funció de criteris jurídics.

Tot seguit demana que les properes eleccions autonòmiques siguin un plebiscit (un altre?) que expressi la «voluntat de ruptura democràtica de les institucions i la desobediència civil cívica i pacífica de la ciutadania».

Quin fart de riure! Es vol ressuscitar una vella estratègia formulada per Santiago Carrillo en el VIII Congrés del PCE de juliol de 1972. Però la «ruptura» no va prosperar, imposant-se la «reforma». Avui és Podem qui ho torna a planejar. Quins companys de viatge!

Torra va acabar el discurs amb l'eslògan «Per Catalunya i per la vida. Visca la República Catalana». Va ser el cant del cigne d'un polític desnonat.