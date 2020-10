El virus guanya les eleccions

Deu tractar-se d'un virus de carn i ossos, perquè acaba de guanyar les eleccions nord-americanes. Si Trump ressuscita com un Sigfrid banyat en la sang inmortalizadora del drac, serà gràcies a haver superat la infecció. I si el somort Biden obté la victòria per resignació, també es deurà a la ferida mortal que el coronavirus haurà infligit al seu fatu rival. La pandèmia ha reescrit les lleis de la democràcia, per què no hauria d'imposar també els seus governants?

L'hostilitat de Trump a la mascareta no ha d'ocultar la seva condició de germòfob a l'altura de Michael Jackson. Per tant, no pot descartar-se com una vulgar conspiranoia que el propietari de casinos hagi recorregut a l'aposta definitiva de la curació per l'enverinament. L'estratagema funcionava a la perfecció, fins que se li va ocórrer l'excés de passejar en carrossa per infectar els seus súbdits. En altres països es deté els ciutadans asimptomàtics que s'atreveixen a sortir al carrer, l'emperador del planeta és protegit amb el mateix zel pel servei secret quan parteix a la recerca de contagis.

El planeta s'enfronta al malson d'un Trump que sumi al seu títol de negacionista el guardó suplementari d'immunitzat. Un cop galvanitzat, podria guanyar les eleccions com Iron Man. Per desgràcia, l'absència d'un enemic en condicions ha transformat la seva ànsia bel·ligerant en autodestructiva. Si guanya Biden, el planeta agenollat ??per un coronavirus tornarà a la casella de sortida, però amb la pandèmia per dins. En cas de la victòria ja inesperada de Trump, els candidats electorals de tot el planeta debatran si els compensa contagiar-se, a canvi d'inspirar la condescendència compassiva dels electors.

Fins ara, un candidat malalt era una pèssima notícia per al seu partit. Però també fins ara, mai havíem tingut un coronavirus al timó.