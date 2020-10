Ull,ciclista!

Fa uns mesos que el carrer de la Creu de Girona ha estrenat una nova configuració urbana que ha modificat els carrils de circulació que hi havia fins ara i les franges d'aparcament per als vehicles. S'ha creat un carril per a bicicletes en un lateral que se situa entre la vorera i una línia d'aparcament de cotxes. A més, per delimitar els espais per a vianants, cotxes i ciclistes s'han ideat una mena d'illetes-obstacles de formigó que constitueixen realment un perill per a tothom. El que convé que ara tinguin clar els vianants és que abans de creuar el carrer i quan el semàfor es posa en verd, cal mirar a banda i banda per evitar l'ensurt de trobar-te un ciclista o un usuari de patinet al damunt. Alguns –evidentment no tots– no respecten el fet que els vianants tenen verd. Ara tenen un semàfor exclusiu però ni així. Els que circulen en patinets, a més, ho fan a una gran velocitat. Però el perill és per als mateixos ciclistes, ja que han de circular entre l'espai que queda entre la vorera i la línia de cotxes aparcats. Alguns dels vehicles fan maniobres perilloses envaint l'espai de les bicicletes. També he estat testimoni de motoristes que passen pel carril bici per evitar-se les cues i retencions que hi ha diàriament. S'ha fet un autèntic nyap urbanístic que el que fa és posar en perill a tothom. Vianants i ciclistes.