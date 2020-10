Kamala i Pence, presidenciables

Si un virus no és un ésser viu, amb quin dret s'introdueix Joe Biden en la biologia. Segons la vigent esperança de vida als Estats Units, el candidat demòcrata va morir fa dos anys, la qual cosa explica el seu comportament somort. D'acord amb el mateix índex, Trump no acabarà la propera legislatura. Per tant, el xoc de dimecres passat entre Kamala Harris (Pocahontas, segons l'actual president) i Mike Pence adquireix el rang de debat presidencial.

Si Kamala se sap superior a Biden, per força havia de tractar amb condescendència l'actual vicepresident. Compte, però, amb subestimar Pence, que era l'encarregat de combatre el coronavirus («Chinavirus», segons l'actual president) i va aconseguir infectar l'únic obstacle que el separa de la Casa Blanca. A més, algú hauria d'haver advertit a la senadora per Califòrnia que no pots riure quan es parla de la pandèmia, encara que disposis del somriure enèrgic de Tina Turner amb la veu serrada o husky de Lauren Bacall. Simètricament, el Republicà va eludir la seva responsabilitat en «deleguem la salut en els ciutadans». També es va equivocar en atacar la vicepresidència de Biden, que no interessa a ningú. Per demostrar que els dos candidats són intercanviables, només cal preguntar-se quin d'ells va pronunciar la frase «deixi de fer política amb les vides humanes». Va ser Pence, encara que li hagués encaixat millor a Kamala.

La senadora Demòcrata va pretendre atropellar el seu rival, però ni els seus tocs Obama van desmuntar el granític vicepresident. Pence és un robot fins i tot per als estàndards polítics nord-americans, que ha arribat a ser cristià després de professar el catolicisme. Recorda un Gerald Ford que pot ensopegar amb la presidència, un Trump en blanc i negre, sense efectes especials. Va esmentar cinc vegades el seu número u en la intervenció inicial, un altre símptoma de l'afany per substituir-lo. No va derrotar Kamala, però va aconseguir neutralitzar-la.