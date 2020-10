Aquest estiu he anat a diversos concerts i m'he sentit absolutament protegida amb les mesures de seguretat. He anat a bars i restaurants i hi ha de tot, tot i que el grau de compliment de les mesures sanitàries és prou satisfactori. I les classes a la universitat, en puc donar testimoni, han començat amb mesures de protecció excepcionals. Així, on és el problema? Doncs, de nou, en el comportament humà. El problema no és el bar, sinó el client que es treu la mascareta a pocs centímetres de l'altre. Ni tampoc la universitat, sinó les festes a fora del recinte. Ni tan sols els concerts, sinó més aviat els botellons i festes –i aquí s'inclouen dinars, barbacoes i trobades diverses– sense mascaretes ni distància de seguretat.

Cap mesura, per restrictiva que sigui, serà efectiva si no hi posem de la nostra part. En un mes d'octubre que fa olor de març, la irresponsabilitat d'alguns ha conduït a prendre mesures que tots voldríem haver evitat (dit això, em sembla una idea nefasta que els restauradors vulguin anar als tribunals). Tanmateix, no cal perdre de vista que bona part de la situació en què ens trobem respon al desmantellament de fa anys de la sanitat pública, a una nefasta planificació del desconfinament i de la incapacitat per detectar i aïllar casos. Això no ho hem d'oblidar.