Molt addictiu ha de ser el poder, perquè sobrin candidats a sotmetre's als insults que pateix un president del Govern. Aquest país fort anomenat de vegades Espanya ha estat especialment cruel amb els seus primers ministres, tot i que el recompte es limiti a la transició. Que l'apallissament es limitava a la permanència en el càrrec queda acreditat en l'exemple d' Adolfo Suárez, canonitzat quan es va aclarir que no tornaria per La Moncloa. I que el linxament s'adquireix amb el càrrec s'evidencia així mateix en Felipe González, el gendre ideal fins que se li va aplicar la tortura presidencial després d'uns anys en salaó.

Enmig d'aquesta cultura de l'acarnissament amb el president del Govern de torn, emergeix una figura que per raons mai aclarides va gaudir de la benevolència de la dreta i de l'esquerra oficials. Respon per Mariano Rajoy, i l'absència de virtuts excel·lents va servir d'estímul perquè els creatius publicitaris conservadors o socialistes s'espreméssin el cervell fins inventar mèrits excel·lents. El maneig dels temps, l'habilitat de deixar que les situacions es podreixin, l'anteposició del PP a qualsevol altra consideració. En 1.900 folis, el Suprem diu per segona vegada que tot era mentida. Per molts matisos que s'introdueixin a la recondemna de Gürtel, s'està dictaminant que cap governant democràtic havia de romandre en el càrrec ni un dia més després de la revelació del « Luis, sé fuerte».

La fabulació d'un Rajoy mític va arribar a l'extrem que es discutia si figurava en les llistes de sobresous del PP. Es debatia si el Sr. Rajoy era Mariano o Manolo, un nom molt més freqüent. Els maquilladors de l'últim president del Govern del PP xiulen o callen, però costa no assenyalar avui que Rajoy també és Bárcenas, el seu tresorer, el seu senador per Cantàbria, el dirigent que ocupava el despatx immediatament inferior.