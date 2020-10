Pals de cec

La pandèmia està desbocada a tot Europa. Països que anaven bé (Alemanya, Itàlia, Txèquia) comencen a estar desbordats). Però, encara que la memòria col·lectiva és fràgil, és moment de recordar que la consellera Meritxell Budó va afirmar el mes d'abril que, amb una Catalunya independent, «no hi hauria hagut tants morts ni tants infectats i probablement s'hauria pogut controlar d'una altra manera aquesta pandèmia». També l'inclassificable Joan Canadell va dir que «Espanya és atur i mort, i Catalunya, vida i futur». No van ser els únics a expressar-se en aquests termes, però sí els més incendiaris. Catalunya no és independent però des del 22 de juny té plena independència per gestionar i decidir sobre la salut dels catalans. La prova és que acaba de decretar un tancament de bars i restaurants, que no ho ha fet ni Madrid, en ple estat d'alarma i amb un panorama sanitari pitjor; i amb la pitjor gestió d'Espanya, també.

A finals de juny, quan la Generalitat va recuperar totes les competències sanitàries, els casos diaris no arribaven al centenar; a les comarques gironines durant molts dies no superaven la desena. Diguem que l'expansió del virus estava controlada. Han passat quatre mesos, mig mes més del que va durar l'estat d'alarma, i s'estan batent tots els rècord de contagis diaris des de l'inici de la pandèmia. La primera decisió que va prendre la Generalitat, quan va acabar l'estat d'alarma, va ser autoritzar les revetlles de Sant Joan, amb una gran mobilitat pel territori, i deixar que les regions sanitàries de Barcelona i Lleida només estiguessin un dia en fase tres. Aquestes zones, a la segona quinzena de juliol, van ser les primeres a tenir rebrots. Formar rastrejadors ho van deixar per un altre dia.

El tancament de bars i restaurants durant quinze dies, que seran més, és molt preocupant per a l'economia, els empresaris i els treballadors, però no és el pitjor. El pitjor de tot és la improvisació d'uns governants, que ells sí que tenen garantit el seu salari a final de mes i que, durant la pandèmia, no han vist retallat ni un cèntim de la seva retribució; per tant, desconeixen què és passar-les magres. La Generalitat ha passat en una setmana, la que va del 6 al 13 d'octubre, d'anunciar la reobertura dels locals d'oci nocturn fins a les tres de la matinada, rectificada l'endemà, a tancar bars i restaurants. D'això, sempre n'hem dit donar pals de cec. El decret de tancament era un nyap, segurament redactat de pressa i corrents. Amb aquesta improvisació constant, de veritat pretenen que els ciutadans confiem en la responsabilitat de les decisions que prenen? Anunciar que compensaran el gremi de la restauració amb 40 milions d'euros és una burla al sentit comú quan fa poc la Generalitat va regalar només a TV3 15,5 milions d'euros dels fons destinats a la pandèmia.