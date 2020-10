Més clavegueres:la «kitchen» i l operació «catalunya-2»

Tot s'acaba sabent. Fins i tot la femta de les clavegueres de l'Estat. «Kitchen» en anglès vol dir «cuina». A mitjan setembre passat el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castejón va alçar el secret del sumari sobre una trama, durant el govern de Rajoy, per espiar i robar informació sensible, que comprometia el PP, Luis Bárcenas, el seu exgerent i ex-tresorer general. Com? «Cuinant les coses per arribar a la cuina de Bárcenas». És a dir, servint-se del xofer de la família Bárcenas, el senyor Sergio J. Ríos Esgueva (corre la brama que cobrà 48.000 euros per la traïció), i agents de la Direcció Adjunta Operativa (DAO) de la Policia Nacional. S'havia creat des de dalt una estructura parapolicial.

L'operació d'espionatge a Bárcenas hauria costat 53.262 euros (distribuïts en vint-i-cinc pagaments entre el juliol del 2013 i el maig del 2015), procedents dels Fons Reservats del Ministeri de l'Interior durant l'etapa del ministre Jorge Fernández Díaz (XII-2011/XI-2016), quan planava damunt del PP l'espasa de Dàmocles del finançament irregular i dels sobres amb diner negre per a alts càrrecs. Les quantitats de l'operació «Kitchen» haurien estat abonades pel comissari Andrés Gómez i l'excomandament José Manuel Villarejo, avui empresonat per la macrocausa «Tandem», que jutja un altre jutjat de l'AN, el Central 6.

En la «Kitchen» hi estarien implicats, a més de Fernández Díaz, el seu número dos, Francisco Martínez (brillant i prometedor llicenciat en Dret, número u en la seva promoció de lletrat de les Corts), la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal i el seu marit Ignacio López del Hierro, i per a tots ells la Fiscalia anticorrupció demana imputació. Els esquitxos tornen a arribar a Rajoy (i resulta que Diego Pérez de los Cobos també tenia signatura per als fons reservats!). Martínez, a qui el PP deixà sense aforament i als unglots dels cavalls de la justícia, segons El País declarà al president de l'AN, José Ramón Navarro, que l'error que va cometre va ser voler «ser lleial a miserables com Jorge Fernández, Rajoy o Cospedal». Tanmateix, no debades havia posat sota registre notarial alguns dels missatges que s'intercanviava amb Fernández Díaz. I, oh, casualitat!, els investigadors van trobar un pendrive a casa de Villarejo, en el qual es parlava de l'operació «Kitchen».

I la «Kitchen», com un manat de cireres que estirant-ne una en surten d'altres, ha portat noves revelacions. Resulta que el febrer del 2017 es volia muntar, de nou des de les clavegueres de l'Estat, una nova «Operació Catalunya» per desprestigiar els líders d'aleshores (sobretot Puigdemont i Junqueras) com s'havia intentat fer el 2012 desprestigiant Mas i Trias. A Madrid es vivia una guerra policial després de fer-se pública una conversa entre Jorge Fernández Díaz i el cap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, al despatx del primer quan encara era ministre de l'Interior. (Encara no hi ha hagut cap fiscal ni jutge que hagi entomat allò que va quedar palès: es volien carregar el sistema sanitari català!). El primer cap que va rodar per aquell esdeveniment va ser el d'Enrique García Castaño, àlies El Gordo, màxim responsable de la Unitat central de suport operatiu (UCAO) de la Comissaria General d'Informació, el departament que s'encarrega de seguiments, escoltes, gravacions i altres comeses delicades en relació amb la seguretat de l'Estat i les seves institucions. A l'home li haurien dit que la sortida de l'UCAO era només de cara a la galeria (o així ho va entendre). Calia mantenir-lo content, perquè El Gordo havia estat en l'ordit de l'operació «Kitchen» i ben segur que guardava enregistraments que podien comprometre Mariano Rajoy i tot el seu equip.

Segons ell, malgrat el novembre del 2016 Juan Ignacio Zoido substituí Fernàndez Díaz i va voler fer neteja al Ministeri prescindint de Villarejo i cia (la dita policia patriòtica), el secretari d'Estat de Seguretat en aquell moment, José Antonio Nieto, li tenia preparada una nova missió: muntar de nou, i de manera «clandestina» una mena de nova «Operació Catalunya-2». Puigdemont, al setembre, s'havia compromès amb el «O referèndum o referèndum». La nova operació anticatalana també l'hauria confirmat la llavors ministra de Defensa i secretària general de PP, María Dolores de Cospedal, i així li ho hauria explicat a l'antecessor de Nieto, Francisco Martínez, l'únic càrrec polític investigat fins ara en el marc de l'operació «Kitchen» (i, per això alguns càrrecs del PP tremolaven perquè no cantés la Traviata).

La conversa entre García Castaño i Martínez existiria enregistrada. «Si trec el pendrive de Bárcenas, què passa?», li ho hauria preguntat a Martínez. «Ens mataran a tots dos», respondria l'exsecretari d'Estat destituït. Ningú no es fiava de ningú. El Gordo conservava la conversa mantinguda per missatgeria el 15 de febrer de 2017? Dos dies després, parlava amb Villarejo, el qual tenia clar el que havia de fer segons els propis comportaments: xantatge al govern. Villarejo ja havia estat implicat amb la primera operació contra Catalunya i ha reconegut en diverses gravacions que des del Govern es van utilitzar fons reservats per atacar líders independentistes catalans, com va passar amb la família Pujol o el seu successor, Artur Mas.

De moment, Martínez sembla que ja fa temps va deixar clar, tant a García Castaño com a Eugenio Pino, ex-director adjunt de la DAO actualment jubilat, que si per a ell les coses anaven malament també hi anirien per a Fernández Díaz, la Cospedal i Rajoy. Res d'estrany que el març passat, poc abans del confinament, se li presentessin policies a casa demanant-li còpies dels quatre missatges de text enviats pel ministre i encara alçà acta notarial d'un cinquè enviat per García Castaño. El PSOE, que rebutjà comissions per investigar la fuga del rei emèrit (segons el ministre Marlaska no té cap despesa addicional dins els pressupostos generals de l'Estat!), acabà acceptant una comissió per investigar la «Kitchen». Però ja saben l'adagi: quan d'una cosa no en vulguin fer net... confiïn-la a una comissió. I aquí, el que caldria d'un vegada per totes, és fer net del clavegueram del Deep State.