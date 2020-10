Indepandèmia

Segurament, la politologia és una de les feines més complexes que es pot tenir des que Roger Torrent ha anunciat les eleccions per al 14 de febrer pròxim. I no, no és perquè es tracta del Dia Mundial dels Enamorats que l'empresa americana Hallmark ha triat per vendre postals i que ara aprofiten milions de paquistanesos arreu del món per vendre roses. De fet, aquesta «festa» als catalans ens importa més aviat poc, perquè ja tenim Sant Jordi, el dia en què des del segle XV regalem una rosa vermella «com la sang» a l'estimat o a l'estimada. Però per amor, no per sexisme!

Doncs el 14/2 –i si la covid-19 ho permet– haurem d'anar a les urnes per votar un nou Govern o, per ésser més exactes, els «nous» diputats que ens hauran de representar al Parlament de Catalunya, que el Govern, el president i tota la resta de càrrecs, ja se'ls triaran entre ells. Ara bé, a qui votarem els catalans? Heus aquí la gran qüestió! Això és el que els politòlegs, com l'eloqüent company Pau Canaleta al qual tenim la sort de poder llegir en aquest mateix diari cada quinze dies, estan cridats a comentar una i altra vegada fins aleshores. Jo els suggeriria que anessin cridant l'Ethan Hunt o en Tom Cruise, perquè a mi endevinar un resultat em sembla poc menys que «Missió Impossible».

Què votaran tots aquells catalans que mai no han estat a favor de la independència i que ara han vist que l'Estat ha batut tots els rècords negatius fins i tot en la gestió d'una pandèmia? Què votaran els independentistes quan concloguin que ni tan sols un virus que ha amenaçat tot el poble de Catalunya ha estat capaç d'unir els partits que els representen? Què votaran els espanyolistes catalans quan s'adonin que els polítics de «la capital» no només «estrangulen» bascos i catalans, sinó fins i tot els de la seva pròpia residència, per mantenir-se en el poder? Mai abans havien estat tan barallats els governs de la comunitat i de la ciutat de Madrid amb el de l'Estat, i això que han tingut diferents colors polítics infinitat de vegades! Què votaran els afiliats de Junts, d'ERC, del PNC, del PDeCAT, de la CUP i de la resta de partits que promouen la separació d'Espanya, quan no estiguin d'acord amb les seves propostes electorals? Què votaran els andalusos a Catalunya a la llum del menyspreu de Díaz Ayuso, que li pot guanyar la consideració de persona non grata a tota la regió? Què votaran els catalans «moderats» davant l'evidència que el manteniment dels polítics promotors de l'1-O a la presó o a l'exili no és més que una revenja i una altra demostració de poder? Què votaran les desenes de milers de treballadors de Catalunya que fa mesos que esperen cobrar els «seus» ERTOs i que veuen que l'Estat és incapaç de complir amb els seus compromisos més elementals? Que Déu ens agafi confessats!