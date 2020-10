Universitats sense cervells ni serveis

La intel·ligència social és la capacitat d'una comunitat per construir de manera col·lectiva respostes eficaces per a les seves necessitats presents i futures, tenint en compte el context, les circumstàncies i els recursos disponibles, dins d'un determinat marc de valors. En una època com l'actual, en plena quarta revolució industrial, o indústria 4.0, en la qual la intel·ligència es vincula cada vegada més a la gestió massiva de dades mitjançant la tecnologia, cal rescatar la competència humana per elaborar solucions negociades i democràtiques per als problemes que ens afecten a través de la comunicació. Els analistes repeteixen que el 85% dels llocs de treball que hi haurà en una dècada encara no ha estat creat. Les enginyeries copen la classificació de carreres amb menys atur. No obstant això, els expedients acadèmics i les notes amb prou feines tenen valor en la contractació de personal en corporacions com els gegants tecnològics de Silicon Valley. Les habilitats i les atribucions més sol·licitades pel mercat no són sempre les que s'adquireixen a les facultats, per exemple, la iniciativa, l'organització i el treball en equip; la facilitat per aprendre o, com es denomina en anglès, learnbility; o el processament d'informació. Mentre, les universitats segueixen en xoc i barallant-se per si l'educació ha de ser presencial o virtual durant la pandèmia del coronavirus.