Competir amb Amazon

Em compto entre els militants del comerç local, sobretot d'aquells botiguers que tenen coneixement del producte que venen i que saben aconsellar allò que més et convé. Però també m'he acostumat a la comoditat de la compra en línia i sovint he trobat a faltar que els comerciants gironins fessin passos decidits cap a aquesta direcció. Les coses comencen a canviar. En poc temps s'han posat en marxa plataformes que volen posar en valor el comerç i els productes de proximitat a la xarxa. «Amazcat», «Gironazon», o «lacompra» són tres plataformes nascudes a la ciutat de Girona que volen ser referents i alternatives als gegants del comerç electrònic.

Iniciatives com aquesta han de ser el contrapunt a la queixa de molts empresaris del sector, que culpen Amazon dels tancaments del comerç al detall. No ens enganyem, és un discurs molt similar al de fa una colla d'anys quan l'Hipercor va aterrar a la ciutat de Girona. La multinacional pot tenir molts defectes, però no tanca botigues; ho fan els consumidors que opten per una oferta que els resulta més atractiva, ja sigui per preu o per experiència de compra. Apareixen noves formes de consum que destrueixen les antigues, noves empreses que fan desaparèixer velles empreses. No és res nou. És la història de l'economia.