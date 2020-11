OCUPEM LA DEVESA!

quest any la Devesa de Girona s'ha quedat sense l'ocupació de les Fires de Sant Narcís. La maleïda pandèmia ho trastoca tot. És l'única època de l'any on el parc té alguna ocupació, tret dels dimarts i dissabtes, quan hi ha mercat setmanal. La resta de l'any és un paratge solitari. Ara potser seria el moment d'ocupar i treure tot el rendiment a la Devesa. Sempre he dit que aquest espai natural seria l'enveja de qualsevol altra ciutat. En canvi, nosaltres durant dècades no hem sabut treure-li mai el rendiment i dotar la Devesa sobretot de vida. Les obligades restriccions dels darrers dies que impossibilitaven a molta gent sortir del municipi han comportat un cert dinamisme pel parc. Durant tot el cap de setmana passat es van poder observar grups de gent que hi passejaven el gos, caminaven o practicaven esport. Feia molt temps que no es donava una estampa com aquesta i, realment, feia goig. Mentre no es concreta un projecte de futur –que no significa obligatòriament dotar-la d'equipaments– tots els gironins hauríem de tenir molt clar que la Devesa té una gran potencialitat de lleure. No podem seguir donant l'esquena al parc. Fa molts anys que ho fem. Ara més que mai anem a la Devesa, trepitgem-la i gaudim d'un espai que precisament el que necessita és vida.