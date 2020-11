TV3, Puigdemont, Rahola i Madí

Té raó Pilar Rahola quan diu que la conversa d'ella amb David Madí que ha sortit a la llum pública és personal. Té raó, també, quan diu que el contingut de la conversa no té a res a veure amb l'objecte de la investigació policial que l'ha posada al descobert. Però és igual d'innegable que el que parlen la periodista i l'empresari té un elevat interès polític i social. Primer perquè tots dos són persones amb rellevància pública i, especialment Rahola, amb una popularitat que no tenen la majoria de contertulians de qui diu que surten més que ella a TV3. I segon perquè es tracta de la cadena televisiva pública de Catalunya, inflada amb diners provinents de l'administració i sotmesa a control parlamentari. Pilar Rahola no pot pretendre que, una vegada coneguda, la conversa no es converteixi en motiu de debat, de notícia o de crítica, perquè ningú -ni aquells que intenten disfressar la història amb una qüestió ètica- evita parlar-ne. Rahola i Madí, en definitiva, expliquen que del que es tracta és de tenir presència a TV3 per defensar unes idees, del control polític de la cadena, no fan broma, ni es tracta d'una conversa informal on es foten d'algú. Es tracta que l'ideari de Carles Puigdemont tingui presència al canal pagat amb diners públics. Allò que molts sospitaven, ells ho confirmen.