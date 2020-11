El fill d'Armando i tot el que vindrà

Armando Murga i els altres

Armando Murga va ser l'últim governador civil franquista de Girona. Aquesta setmana hem sabut que el seu fill Nicolás Murga Mendoza és investigat com a possible testaferro del Rei emèrit per les despeses amb targetes opaques al fisc. I la setmana s'ha acabat amb l'obertura d'una tercera investigació de la fiscalia al Rei emèrit. Sembla que no serà l'última. Els dics de contenció han cedit i el riu baixa carregat. També sembla proper el moment que l'amiga entranyable faci revelacions de gran calibre. Arribarà un dia que l'investigat serà cridat a testificar davant els tribunals.



La inquisidora

Formo part dels molts que hem escoltat els àudios on Pilar Rahola no només demana més feina, qui no en necessita!, sinó que se significa com un braç de propaganda partidista i no pas com una periodista independent. El pitjor que es podria dir de la caverna mediàtica madrilenya és aplicable a aquesta periodista en hores agòniques. Li he vist fer tots els papers de l'auca. Flagell de convergents, diputada d'Esquerra, tinent d'alcalde de Pasqual Maragall amb el PI, hagiògrafa d'Artur Mas, nucli dur del clúster que s'ha beneficiat econòmicament del processisme i sobretot inquisidora dels desviats de la puresa de la religió carlista. Llegir un article seu durant un temps era com llegir les fàtues d'una obsessió malaltissa i per encàrrec, al dictat. Certament s'ha de regular les filtracions de les investigacions policials, perquè cap de nosaltres, tret dels sants, diem el mateix en públic que en privat, ni en la forma ni en el descordament. Podríem dir que aquella casa és un tots contra tots. I el patró és especialista en deixar la nau quan es dirigeix cap a les roques.



Els resultats

La redacció d'aquest dietari de la setmana m'agafa quan fins i tot la Fox News acaba de declarar la victòria de Joe Biden electe com a 46è president dels Estats Units, dissabte 7 de novembre de 2020 a les 6 de la tarda, hora local. Les democràcies consolidades poden resistir quatre dies de recompte per un grapat de vots i fins i tot poden resistir quatre anys d'una presidència delirant de Donald Trump. Però els desperfectes han fet forat. El multilateralisme és un concepte que s'havia evaporat de la política nord-americana, el negacionisme del canvi climàtic va suposar la sortida de l'Acord de París just el dimarts 3 de novembre. Molts errors per revertir en una societat profundament dividida. I un gran interrogant: el Partit Republicà tornarà a la seva ortodòxia ideològica o es quedarà atrapat en l'estela del trumpisme i els seus evidents rèdits electorals a curt?



5 de 6, una oportunitat

Sembla bastant clar que el Govern espanyol tindrà uns pressupostos generals de l'Estat per 2021 que li donaran estabilitat i sobretot li permetran arxivar els pressupostos prorrogats del PP des de 2018. Un projecte de pressupostos amb aspectes a criticar i intentar canviar, per exemple la pujada de cotitzacions per als autònoms, però també una gran oportunitat per saldar les inversions pendents en els diferents territoris. La propera setmana 5 dels 6 diputats de les comarques gironines al Congrés dels Diputats faran possible la tramitació dels pressupostos amb el seu vot. Només hi haurà un vot en contra. I mira que Girona no té diputat ni del PP ni de Vox. Com sigui, mai una coalició tan gran de diputats ha tingut la capacitat d'influir perquè durant la tramitació dels pressupostos s'incorporin les partides necessàries per cancel·lar els deutes pendents amb les comarques gironines.



Mentrestant el món

L'exèrcit d'Azerbaidjan avança en direcció a Susha en el que pot ser la batalla major en el Alt Karabakh, continuen les manifestacions en varis punts del món àrab contra el president Emmanuel Macron per les seves declaracions sobre la llibertat de blasfèmia i el seu encertat «La laïcitat no ha matat mai a ningú», a Etiòpia hi ha intervenció legal i militar davant l'alçament de la comunitat rebel de Tigray, segons les enquestes avui els laboristes guanyarien les eleccions a Gran Bretanya, a menys de dos mesos del Brèxit definitiu (i ara més dur i incert amb la derrota de Trump), i el president d'Ucraïna Volodímir Zelenski ha fet aprovar una llei al Parlament per destituir tots els jutges del Tribunal Constitucional (Ucraïna sembla un país estripat i sense solució). Apunto algunes de les notícies que no veurem ni en forat ni en finestra en aquesta bombolla mediàtica on pesen més les fàtues de la inquisidora que el Brèxit salvatge al qual ens acostem.