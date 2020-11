Esbarjo de km 0

La maleïda pandèmia diu que ha portat situacions que han arribat per quedar-se. Almenys que es quedin les coses positives, les bones. Sempre cal mirar el costat positiu de les coses. Una d'elles és que d'ençà que va entrar en vigor el confinament perimetral per municipis durant els caps de setmana molts espais naturals d'esbarjo de la ciutat de Girona han recobrat la seva vida. Molta gent ha sortit al carrer a explorar indrets on segur que mai havia posat els peus. És igual, això és positiu. Si fa uns dies comentàvem que la Devesa feia goig amb molta gent que hi passejava, diumenge passat a la tarda l'esplanada de les ribes del Ter darrere del pavelló de Fontajau semblava un autèntic parc anglès amb gent passejant el gos, caminant, fent esport o simplement estirats a l'herba...una imatge quasi inèdita. Hem recuperat espais naturals i ens adonem que no cal fer molts quilòmetres ni marxar fora de la ciutat per poder gaudir d'autèntics paratges i hàbitats naturals. Ho tenim aquí mateix a casa. Un altre descobriment són les Deveses d'en Bru, recentment recuperades per l'Ajuntament de Girona. En aquests temps tan complicats s'agraeix que es posi a disposició de la ciutadania aquesta important oferta del patrimoni natural que en altres circumstàncies hauríem ignorat.