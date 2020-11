Una nova generació al capdavant

Adriana Lastra té raó en la seva resposta a Alfonso Guerra i Rodríguez Ibarra. Ara li toca a una altra generació dirigir el país, i la de tots dos expolítics no ha de tutoritzar l'anterior. Aquesta resposta, que exigeix ??disciplina de partit als que en el seu dia la van imposar amb mà ferma, hauria de generalitzar-se a altres mandataris invasius de la llibertat de la joventut. Per descomptat, no eximeix Lastra de respondre a les crítiques de la ciutadania. La seva resposta val per a un militant, no per a la gent que va per lliure. Estic segur que Lastra compartirà que a ells no se'ls aplica l'argument que «ara ens toca a nosaltres». A molta gent no li va tocar mai.

Això és així perquè, en l'època de la crítica, l'argument de l'edat és ad personam i té poc recorregut. Sempre hi ha casos contraris que deixen en mal lloc l'argument. La crítica que expressava en el meu article de la setmana passada sobre la llei Celaá presenta un cas en el qual es podria usar l'argument Lastra. Es tracta d'Alejandro Tiana, el veritable autor d'aquesta reforma que ha estat criticada de forma universal. Si la sortida de to de Guerra bé podria tenir a veure amb la voluntat d'autoafirmació que apreciem en els grans homes, és lògic que se li imposi silenci; però llavors cal també fer callar tota sospita que l'acció de govern pot desviar amb aquesta mateixa pulsió.

Alejandro Tiana no és cap jove. Nascut el 1951, està més a prop de Guerra (1940) que de Lastra. Tiana va ser secretari general d'Educació del Ministeri de Sant Segon en el primer Govern Zapatero i es considera l'artífex de la LOE, de 2006. Va sortir del ministeri en 2008, i va escriure un llibre en defensa del seu treball, «Por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación». Als quatre anys va ser rector de la UNED, càrrec en el qual va iniciar un segon mandat, el 2017, amb una majoria molt folgada. No obstant això, tan aviat Sánchez va prendre possessió del seu gabinet, Tiana va deixar el rectorat de la UNED per tornar al ministeri com a secretari d'Estat. La seva tasca era reposar la seva vella llei. No hi ha aquí res d'autoafirmació?

Molts hauríem desitjat que s'apliqués la divisa de Lastra en aquest cas. Podria haver-se buscat una persona de la seva generació capaç d'encarar la promulgació d'una llei d'educació amb mirada neta, sense caure en els vells hàbits i manies, i sense una història tan determinant i personalista sobre el que necessita reformar-se en la nostra educació. I potser aquesta persona hauria estat en condicions de no deixar-se instrumentalitzar per treure un articulat de pressa i corrents, que potser pugui satisfer l'aspiració de Tiana a la justícia poètica, però que només té com a funció millorar les possibilitats de donar suport als pressupostos, en atendre la demanda d'ERC que es derogui aquest article provocador de la llei Wert que impugnava el sistema d'immersió catalana. Aquell article, que es proposava espanyolitzar els catalans, ha demostrat ser estèril, ja que la seva única meta ha estat tensar la situació política i donar treball als jutges amb un rosari de demandes sense rumb.

Espanyolitzar els catalans per llei és una de les coses més ridícules d'aquest món, encara que ho demani Sabater, però xifrar una reforma educativa en aquest assumpte és continuar amb una baralla sobre la cèrvix de professorat i alumnat. Per descomptat, aquest article hauria de ser derogat tan aviat com un govern raonable prengués el comandament. Igualment, s'ha de legislar sobre els col·legis concertats, i condicionar la seva activitat pels fins constitucionals d'igualtat i funció social de les institucions. Coneixem els abusos que es fan a molts col·legis concertats contra la Constitució, en bona mesura perquè l'època del bipartidisme va compartir l'agenda de reforç de l'ensenyament concertat. En tot cas, és evident que aquest assumpte correspon a una legislació social, no a una pròpiament educativa. En aquest sentit, aquest articulat és igualment limitat en el seu aïllament i, sense una comprensió complexa de l'assumpte, serà paper mullat quan es posi en marxa la maquinària conservadora de recursos. Si algú creu que amb aquest articulat es condicionarà el dia a dia dels centres i les sentències de sala, enfront de la jurisprudència i antecedents existents, és que, com Wert, no coneix el que és un Estat administratiu.

Així que a la fi tenim un secretari d'Estat que no està lliure de sospita de donar una batalla per la seva autoafirmació, una cessió per greixar l'entrada d'ERC en els pressupostos i un punt de partida que, sense desenvolupar, no serà efectiu. I a això se li diu Llei Orgànica de reforma educativa per a un país que presenta els pitjors índexs de fracàs escolar i d'atur juvenil, desmoralitzat i distret. Si hagués de trobar un nom per a aquesta forma de fer política amb un assumpte essencial per a la comprensió estratègica de futur, diria que estem davant del retaule de les meravelles. Res d'això afecta el moll de la nostra debilitat com a societat. Pendents de l'autoafirmació, se'ns escapa la realitat que, com és sabut, reclama cert ascetisme expressiu.

És com el rebombori que s'ha creat amb Bildu, amb motiu dels pressupostos. Que l'assumpte d'ETA va acabar moralment malament, tots ho sabem; però ¿quan va acabar alguna cosa entre nosaltres moralment bé? La raó bàsica és que aquest país no té percepcions morals compartides i només fa servir la moral per dividir. Succeeix amb les víctimes de la Guerra Civil i amb les d'ETA. Per als actors i els seus seguidors, els morts no són víctimes, sinó baixes en les files enemigues. Ningú demana perdó per causar baixes a l'enemic. La nostra política no té bases morals comuns, sinó invocacions sectàries, com aquest «el partit no és seu» de Rodríguez Ibarra. Si algú hagués dit alguna cosa semblant en els dies de Guerra, hauria conegut les tenebres de l'infern.

Aquesta és encara la sensibilitat profunda de molta gent a Espanya. Això s'aprecia també quan es justifica davant l'afició que es voten els pressupostos com a part de la lluita per destruir l'Estat. Aquestes paraules, que construeixen les farinetes dolces per empassar la píndola amarga de realitat, i que els representats festegen emocionats, demostren les dificultats que té aquest país per elevar-se a un estadi civilitzat superior, just per no tenir conceptes bàsics. Un s'anima quan una nova generació pren el comandament. Però desitjaria en veritat que fora no fer el mateix que van fer els seus grans.